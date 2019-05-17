Ersun Yanal'dan o isme: 'Kendini iyi şekilde hazırla' - Fotomaç
17 Mayıs 2019, Cuma
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Ersun Yanal'dan o isme: "Kendini iyi şekilde hazırla"

Süper Ligde pazartesi günü deplasmanda küme düşme hattındaki Erzurumspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe bu maçın hazırlıklarını dün de Can Bartu Tessleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde sürdürdü.
17 Mayıs 2019 Cuma 10:35 Güncelleme: 17.05.2019 10:36
Ersun Yanal'dan o isme: Kendini iyi şekilde hazırla

İdmana sakatlıkları süren Mehmet Topal, Michael Frey ve Ferdi Kadıoğlu çıkmadı.

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Ersun Yanal'dan o isme: Kendini iyi şekilde hazırla

Eljif Elmas'ın da sarı kart cezalısı olması nedeniyle teknik patron Ersun Yanal, devre arasında Beşiktaş'tan alınan Tolgay Arslan ile Zacj'a sarıldı.

Ersun Yanal'dan o isme: Kendini iyi şekilde hazırla

TOLGAY FORMAYA DAHA YAKIN
Yanal'ın ikiliyle özel ilgilendiği, Tolgay'ın formaya daha yakın olduğu belirtildi.

Ersun Yanal'dan o isme: Kendini iyi şekilde hazırla

"SANA GÜVENİYORUM"
Star'ın haberine göre Yanal'ın Tolgay'a, "Ben sana güveniyorum. Sana Erzurum maçında görev vermeyi düşünüyorum. Kendini en iyi şekilde hazırla" dediği öğrenildi.

FENERBAHÇE'DE KALE OPERASYONU

Ersun Yanal'dan o isme: Kendini iyi şekilde hazırla

Dünkü çalışmada Sarı-Lacivertliler önce yarı, sonra tam sahada çift kale maç oynadı.

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