Ersun Yanal'dan o isme: "Kendini iyi şekilde hazırla"

Süper Ligde pazartesi günü deplasmanda küme düşme hattındaki Erzurumspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe bu maçın hazırlıklarını dün de Can Bartu Tessleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde sürdürdü.

17 Mayıs 2019 Cuma 10:35 Güncelleme: 17.05.2019 10:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





