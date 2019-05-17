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Ersun Yanal'dan o isme: "Kendini iyi şekilde hazırla"
Süper Ligde pazartesi günü deplasmanda küme düşme hattındaki Erzurumspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe bu maçın hazırlıklarını dün de Can Bartu Tessleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde sürdürdü.
17 Mayıs 2019 Cuma 10:35 Güncelleme: 17.05.2019 10:36
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"SANA GÜVENİYORUM"
Star'ın haberine göre Yanal'ın Tolgay'a, "Ben sana güveniyorum. Sana Erzurum maçında görev vermeyi düşünüyorum. Kendini en iyi şekilde hazırla" dediği öğrenildi.
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