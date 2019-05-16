Fenerbahçe'de kale operasyonu
Kadroda büyük bir revizyona gitmesi beklenen ?Fenerbahçe'de takviye yapılacak bölgelerden birisi de kale.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Fenerbahçe'de 10 ismin bileti kesildi! İşte takımdan ayrılacak isimler
- İşte Fenerbahçe'nin transfer hedefleri!
- MHK'dan flaş uyarı! Kabul edilemez hatalardan sonra...
- Fenerbahçe'de Valbuena gerçeği! Sözleşmesi neden kaldırıldı?
- Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! İki yıllık anlaşma
- Fenerbahçe'de Subotic sürprizi
- Fenerbahçe Eljif Elmas'ın fiyatını belirledi!
- Lucescu'nun gözü Fener'de
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.