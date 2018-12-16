Ersun Yanaldan 6 isme uyarı! - Galeri - Fotomaç
16 Aralık 2018, Pazar
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Ersun Yanal'dan 6 isme uyarı!

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Ersun Yanal'lı Fenerbahçe, Erzurumspor karşısında 3 puan alıp çıkışa geçmek istiyor.
16 Aralık 2018 Pazar, 16:17:46 Güncelleme: 16:25:31
Ersun Yanaldan 6 isme uyarı!

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasının son mücadelesinde sahasında karşılaşacağı Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'u yenerek kötü gidişe son vermek istiyor.

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Ersun Yanaldan 6 isme uyarı!

TARAFTARLARDAN YANAL'A ÖZEL PANKART
17 Aralık doğumlu olan Ersun Yanal, tekrardan görev aldığı Fenerbahçe'de doğum gününde ilk maçına çıkmanın heyecanını yaşıyor.

Ersun Yanaldan 6 isme uyarı!

Fenerbahçeli taraftarlar takımın başında görmek için sabırsızlandığı Yanal için tribünlere özel pankartlar açacak.

Ersun Yanaldan 6 isme uyarı!

SAKATLAR GERİ DÖNÜYOR
Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Frey ve Şener Özbayraklı ile cezalı olan Jailson ve Soldado Erzurumspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

Ersun Yanaldan 6 isme uyarı!

Sakatlıkları geçen ve takımla birlikte çalışmalara başlayan Alper Potuk, Ayew ve Valbuena ise teknik heyetin şans vermesi durumunda yarınki maçta forma giyebilecek.

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