Ersun Yanaldan 6 isme uyarı! - Galeri - Fotomaç
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Ersun Yanal'dan 6 isme uyarı!
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Ersun Yanal'lı Fenerbahçe, Erzurumspor karşısında 3 puan alıp çıkışa geçmek istiyor.
16 Aralık 2018 Pazar, 16:17:46
Güncelleme: 16:25:31
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasının son mücadelesinde sahasında karşılaşacağı Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'u yenerek kötü gidişe son vermek istiyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
TARAFTARLARDAN YANAL'A ÖZEL PANKART
17 Aralık doğumlu olan Ersun Yanal, tekrardan görev aldığı Fenerbahçe'de doğum gününde ilk maçına çıkmanın heyecanını yaşıyor.
Fenerbahçeli taraftarlar takımın başında görmek için sabırsızlandığı Yanal için tribünlere özel pankartlar açacak.
SAKATLAR GERİ DÖNÜYOR
Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Frey ve Şener Özbayraklı ile cezalı olan Jailson ve Soldado Erzurumspor mücadelesinde forma giyemeyecek.
Sakatlıkları geçen ve takımla birlikte çalışmalara başlayan Alper Potuk, Ayew ve Valbuena ise teknik heyetin şans vermesi durumunda yarınki maçta forma giyebilecek.