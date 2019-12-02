Ersun Yanal kupa 11'ini belirledi! Ferdi Kadıoğlu ve Ömer Faruk Beyaz...

Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe sahadan beraberlikle ayrıldı. Futbolcularına bu maçı unutmalarını söyleyen teknik direktör Ersun Yanal, gözünü İstanbulspor ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçına çevirdi. Yanal, bu maça çıkaracağı 11'i de belirlerken Ferdi Kadıoğlu ve genç yıldız adayı Ömer Faruk Beyaz ile ilgili de flaş bir karar aldı...

2 Aralık 2019 Pazartesi 10:45 Güncelleme: 02.12.2019 10:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





