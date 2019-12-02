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Ersun Yanal kupa 11'ini belirledi! Ferdi Kadıoğlu ve Ömer Faruk Beyaz...
Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe sahadan beraberlikle ayrıldı. Futbolcularına bu maçı unutmalarını söyleyen teknik direktör Ersun Yanal, gözünü İstanbulspor ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçına çevirdi. Yanal, bu maça çıkaracağı 11'i de belirlerken Ferdi Kadıoğlu ve genç yıldız adayı Ömer Faruk Beyaz ile ilgili de flaş bir karar aldı...
2 Aralık 2019 Pazartesi 10:45
Güncelleme: 02.12.2019 10:47
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Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de gözler kupaya çevrildi...
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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu ilk maçında sahasında oynayacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktörü Ersun Yanal yönetiminde yapılan antrenmanda Göztepe maçında ilk 11 başlayan futbolcular, rejenerasyon çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.
Diğer futbolcular ise koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmasının ardından pas çalışması gerçekleştirdi.
Antrenman dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi. İdmanda U19 Takımı futbolcuları da yer aldı.