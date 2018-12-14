Ersun Yanal Kadıköyde! İşte ilk görüntüler... - Galeri - Fotomaç
14 Aralık 2018, Cuma
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Ersun Yanal Kadıköy'de! İşte ilk görüntüler...

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Ersun Yanal, Ülker Stadı'na geldi. İşte ilk görüntüler...
14 Aralık 2018 Cuma, 15:07:17 Güncelleme: 15:13:25
Ersun Yanal Kadıköyde! İşte ilk görüntüler...

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Ersun Yanal, sarı lacivertli takımın yöneticileri ve sportif direktör Damien Comolli birlikte Ülker Stadyumu'nu gezdi.

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Ersun Yanal Kadıköyde! İşte ilk görüntüler...

Fenerbahçe'nin resmi sitesinden konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

"Teknik Direktörümüz Ersun Yanal, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin çimlerine ayakbastı. Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Ersun Yanal, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Acar Sertaç Komsuoğlu, Mustafa Kemal Danabaş, Alper Pirşen, Selahattin Baki ve Sportif Direktörümüz Damien Comolli eşliğinde stadımızı gezdi. Stadımızın çimlerine ayak basan Teknik Direktörümüz, ardından soyunma odalarını dolaştı."

Ersun Yanal Kadıköyde! İşte ilk görüntüler...

İşte o görüntüler...

Ersun Yanal Kadıköyde! İşte ilk görüntüler...
Ersun Yanal Kadıköyde! İşte ilk görüntüler...
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