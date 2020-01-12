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Ersun Yanal istedi! Fenerbahçe transferde formülünü buldu
Ara transfer dönemi için çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, finansal zorluktan dolayı kadrosuna katacağı isimleri ince eleyip sık dokuyor. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal'ın ısrarla istediği isim için yeni bir formül bulundu. İşte detaylar...
12 Ocak 2020 Pazar 09:05
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Ocak ayı transfer dönemine Gineli stoper Simon Falette'i açıklayarak giren Fenerbahçe, ligin ikinci yarısında da zirve iddiasını sürdürebilmek için kadrosuna takviye yapmaya devam edecek.
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Ancak sarı-lacivertlileri transferde zorlayan en büyük engel finansal sorunlar... Bu kapsamda yönetim, ya kulübün bütçesini aşmayacak isimleri gündemine alıyor ya da gündemdeki futbolcular için yeni formüller türetiyor.
Teknik direktör Ersun Yanal'ın ısrarla istediği isim için de benzer bir hamle yapılacak. Oyuncu için bonservis bedeli ödemek istemeyen Fenerbahçe, yol haritasını çizdi. İşte o isim ve belirlenen strateji...
SimonFalette'yikadrosuina katmasının ardından 2. stoper transferi için girişimlerini sürdüren Fenerbahçe'nin, Alanya'da forma giyen Welinton için ortaya koyduğu plan belli oldu.
Bu transfer için bonservis ödemek istemeyen Fenerbahçe, Akdeniz temsilcisinin kapısını takas formülü ile çaldı.