Erol Bulut'tan sürpriz kararlar! İşte Fenerbahçe'nin Kasımpaşa 11'i

Son dakika haberleri | Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Başakşehir'i farklı mağlup eden sarı-lacivertliler, bay geçtiği 15. hafta sonunda 5. sıraya kadar gerilemişti. Sakat futbolcuları iyileşen Fenerbahçe'nin 3 futbolcusu ise corona virüsüne yakalanmıştı. Kanarya'dan son gelen haberler ise bu isimlerin negatife döndüğü yönünde. Teknik direktör Erol Bulut, bu doğrultuda 11 kararını da verdi. İşte Fenerbahçe'nin, Başakşehir maçına göre 5 farklı ismin forma giyeceği Kasımpaşa maçı 11'i...
03 Ocak 2021 Pazar 12:22, Güncelleme 03.01.2021 12:23