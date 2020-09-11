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Erol Bulut'tan şaşırtan tercih! İşte Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçı 11'i
Süper Lig'de 2020/2021 sezonunda perde Çaykur Rizespor-Fenerbahçe mücadelesiyle resmen açılıyor. Kadrosunu flaş transferlerle yenilenen Fenerbahçe, 6 yıllık hasrete bu sezon son vermek isterken, ev sahibi ekip lige iyi bir başlangıç yapmayı planlıyor. Sarı-lacivertli ekipte teknik direktör Erol Bulut sahaya süreceği 11'i kafasında oturtmaya başlarken, forvette sürpriz bir isme şans vermeyi planlıyor. İşte Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçı muhtemel 11'i...
11 Eylül 2020 Cuma 10:18
Güncelleme: 11.09.2020 10:18
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Süper Lig'de Fenerbahçe, 2020- 2021 sezonunun ilk maçında bu akşam Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Ligde son 6 yılda şampiyonluk hedefinden uzak kalan sarı-lacivertliler hasrete bu sezon son vermek istiyor.
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Teknik direktörlüğe Erol Bulut'u getiren Kanarya, kadrosunu da büyük ölçüde yeniledi. Şu ana kadar 11 transfer yapılırken, Muriqi dahil aynı sayıda oyuncu ile yollar ayrıldı.
Novak ile Mert Hakan sakatlıkları, Zajc ise Genoa'ya transferi nedeniyle Rize kafilesine alınmadı.
Hazırlık maçlarında İstanbulspor ve Antalyaspor'u 4-0, Sivas'ı 1-0 yenen, Karagümrük ve Alanya ile 1-1 berabere kalan ve yenilgi yüzü görmeyene F.Bahçe'de hedef lige de 3 puanla start vermek.
6 LİSANS TAMAM
Fenerbahçe, kadrosuna kattığı futbolculardan 6'sının lisansını çıkarttı. Caner, Barış, Gökhan, İsmail, Sosa ve Thiam, TFF internet sitesinde yer alan sarılacivertlilerin takım kadrosuna dahil edildi.