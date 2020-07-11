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Emre Belözoğlu'ndan süper kanat sürprizi! 3 transfer bombası ve Galatasaray...

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalarına başlayan sarı lacivertlilere dair sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Emre Belözoğlu yönetiminde transfer çalışmalarını yürüten Kanarya, gündemine 3 önemli ismi aldı. Öte yandan bu 3 yıldızın da bir ortak özelliği var; Süper Lig'i çok iyi bilmeleri! İşte detaylar...

11 Temmuz 2020 Cumartesi 16:26 Güncelleme: 11.07.2020 16:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





