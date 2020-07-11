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Emre Belözoğlu'ndan süper kanat sürprizi! 3 transfer bombası ve Galatasaray...
Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalarına başlayan sarı lacivertlilere dair sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Emre Belözoğlu yönetiminde transfer çalışmalarını yürüten Kanarya, gündemine 3 önemli ismi aldı. Öte yandan bu 3 yıldızın da bir ortak özelliği var; Süper Lig'i çok iyi bilmeleri! İşte detaylar...
11 Temmuz 2020 Cumartesi 16:26
Güncelleme: 11.07.2020 16:38
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Süper Lig'in 32. haftasında evinde Sivasspor'u ağırlayacak Kanarya, bir yandan bu maça odaklanırken, diğer yandan da transfer için var gücüyle çalışıyor.
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Sezonun sona ermesiyle beraber Sportif Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde çalışmalarına hız verecek sarı lacivertlilerin, yeni yabancı kuralıyla beraber nokta atışı yapması bekleniyor.
Kadrosuna dahil edeceği yabancı futbolcular için fizibilite çalışmalarını yapan Fenerbahçe'nin gündemine 3 önemli ismin geldiği ifade edildi.
Bu isimlerin ortak özelliğinin ise, Süper Lig'i çok iyi bilmeleri ve gelecek sezon şampiyonluğa oynamayı planlayan Kanarya'nın stresine dayanabilecek olması.
Yeni Asır'ın haberine göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un geçtiğimiz günlerde bir televizyon programı konuşmasında verdiği transfer mesajının altındaki isimler netleşiyor.