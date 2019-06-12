Eljif Elmas'ın serbest kalma bedeli ödeniyor! İnanılmaz rakam - Son dakika Fenerbahçe fotoğrafları - Fotomaç
12 Haziran 2019, Çarşamba
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Eljif Elmas'ın serbest kalma bedeli ödeniyor! İnanılmaz rakam

Atletico Madrid idarecileri, Fenerbahçe Yönetimi ile yapacağı toplantıda son yaptığı 14 milyon Euro'luk teklifin üzerine çıkacak. Sarı-Lacivertliler, genç yıldızın serbest kalma bedelinin ödenmesini isterken, İspanyol temsilcisi Eljif'i İtalyan kulüplere kaptırmamak için süre istedi.

12 Haziran 2019 Çarşamba 14:23 Güncelleme: 12.06.2019 14:23
Eljif Elmas'ın serbest kalma bedeli ödeniyor! İnanılmaz rakam

Bir yandan UEFA'nın vereceği kararı bekleyen diğer yandan da transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, maddi anlamda kaynak yaratmaya çalışıyor.

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Eljif Elmas'ın serbest kalma bedeli ödeniyor! İnanılmaz rakam

Sarı-Lacivertliler, Eljif Elmas, Miha Zajc ve Jailson'u satarak bu kaynağı yaratmayı planlıyor.

Eljif Elmas'ın serbest kalma bedeli ödeniyor! İnanılmaz rakam

Fenerbahçe'de transfer konusunda flaş bir gelişme yaşandı.

Eljif Elmas'ın serbest kalma bedeli ödeniyor! İnanılmaz rakam

La Liga'nın güçlü temsilcilerinden Atletico Madrid'in yetkilileri Eljif Elmas için İstanbul'a geldi.

Eljif Elmas'ın serbest kalma bedeli ödeniyor! İnanılmaz rakam

İspanyol yetkililer, Sarı-Lacivertli idarecilerle yapacağı kritik toplantıda son yaptığı 14 milyon euroluk teklifin de üzerine çıkacak.

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