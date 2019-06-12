Atletico Madrid idarecileri, Fenerbahçe Yönetimi ile yapacağı toplantıda son yaptığı 14 milyon Euro'luk teklifin üzerine çıkacak. Sarı-Lacivertliler, genç yıldızın serbest kalma bedelinin ödenmesini isterken, İspanyol temsilcisi Eljif'i İtalyan kulüplere kaptırmamak için süre istedi.