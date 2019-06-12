HaberlerGaleriEljif Elmas'ın serbest kalma bedeli ödeniyor! İnanılmaz rakam
Eljif Elmas'ın serbest kalma bedeli ödeniyor! İnanılmaz rakam
Atletico Madrid idarecileri, Fenerbahçe Yönetimi ile yapacağı toplantıda son yaptığı 14 milyon Euro'luk teklifin üzerine çıkacak. Sarı-Lacivertliler, genç yıldızın serbest kalma bedelinin ödenmesini isterken, İspanyol temsilcisi Eljif'i İtalyan kulüplere kaptırmamak için süre istedi.
12 Haziran 2019 Çarşamba 14:23
Güncelleme: 12.06.2019 14:23
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Bir yandan UEFA'nın vereceği kararı bekleyen diğer yandan da transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, maddi anlamda kaynak yaratmaya çalışıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı-Lacivertliler, Eljif Elmas, Miha Zajc ve Jailson'u satarak bu kaynağı yaratmayı planlıyor.
Fenerbahçe'de transfer konusunda flaş bir gelişme yaşandı.
La Liga'nın güçlü temsilcilerinden Atletico Madrid'in yetkilileri Eljif Elmas için İstanbul'a geldi.
İspanyol yetkililer, Sarı-Lacivertli idarecilerle yapacağı kritik toplantıda son yaptığı 14 milyon euroluk teklifin de üzerine çıkacak.