Dünya Fenerbahçe'yi konuşacak! Yıldız futbolcu ocakta imzalıyor

Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor ile karşılaştı. Sahadan 3-1 mağlubiyetle ayrılan sarı-lacivertlilerde, Sadık Çiftpınar da sakatlanarak sezonu kapattı. Ara transfer döneminde bir sol bek, stoper ve golcü almasına kesin gözüyle bakılan Fenerbahçe'de, ilk transfer de belli oldu. Fenerbahçe savunmasına dünya yıldızı futbolcuyu katacak...

16 Aralık 2019 Pazartesi 13:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





