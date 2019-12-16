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Dünya Fenerbahçe'yi konuşacak! Yıldız futbolcu ocakta imzalıyor
Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor ile karşılaştı. Sahadan 3-1 mağlubiyetle ayrılan sarı-lacivertlilerde, Sadık Çiftpınar da sakatlanarak sezonu kapattı. Ara transfer döneminde bir sol bek, stoper ve golcü almasına kesin gözüyle bakılan Fenerbahçe'de, ilk transfer de belli oldu. Fenerbahçe savunmasına dünya yıldızı futbolcuyu katacak...
16 Aralık 2019 Pazartesi 13:17
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Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, Süper Lig lideri Sivasspor'a konuk oldu.
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Sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, karşılaşmada Sadık Çiftpınar'ı da kaybetti.
SEZONU KAPATTI!
Fenerbahçe'nin Sivasspor ile oynadığı maçta Sadık Çiftpınar talihsiz bir sakatlık yaşadı.
Sadık, Sivassporlu rakibi ile grdiği mücadele sırasında dizinden sakatlandı. Dizini tutan Sadık, değişiklik istedi.
Daha sonra oyunun durması üzerine tecrübeli stoper, kendini yere bıraktı.