Dünya Fenerbahçe'yi konuşacak! Yıldız futbolcu ocakta imzalıyor - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
16 Aralık 2019, Pazartesi
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Haberler Galeri Dünya Fenerbahçe'yi konuşacak! Yıldız futbolcu ocakta imzalıyor

Dünya Fenerbahçe'yi konuşacak! Yıldız futbolcu ocakta imzalıyor

Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor ile karşılaştı. Sahadan 3-1 mağlubiyetle ayrılan sarı-lacivertlilerde, Sadık Çiftpınar da sakatlanarak sezonu kapattı. Ara transfer döneminde bir sol bek, stoper ve golcü almasına kesin gözüyle bakılan Fenerbahçe'de, ilk transfer de belli oldu. Fenerbahçe savunmasına dünya yıldızı futbolcuyu katacak...
16 Aralık 2019 Pazartesi 13:17
Dünya Fenerbahçe'yi konuşacak! Yıldız futbolcu ocakta imzalıyor

Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, Süper Lig lideri Sivasspor'a konuk oldu.

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Dünya Fenerbahçe'yi konuşacak! Yıldız futbolcu ocakta imzalıyor

Sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, karşılaşmada Sadık Çiftpınar'ı da kaybetti.

Dünya Fenerbahçe'yi konuşacak! Yıldız futbolcu ocakta imzalıyor

SEZONU KAPATTI!

Fenerbahçe'nin Sivasspor ile oynadığı maçta Sadık Çiftpınar talihsiz bir sakatlık yaşadı.

Dünya Fenerbahçe'yi konuşacak! Yıldız futbolcu ocakta imzalıyor

Sadık, Sivassporlu rakibi ile grdiği mücadele sırasında dizinden sakatlandı. Dizini tutan Sadık, değişiklik istedi.

Dünya Fenerbahçe'yi konuşacak! Yıldız futbolcu ocakta imzalıyor

Daha sonra oyunun durması üzerine tecrübeli stoper, kendini yere bıraktı.

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