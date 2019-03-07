Dortmund'lu yıldız Hüseyin Bulut için transfer savaşı! İlk hamle Comolli'den - Fotomaç
07 Mart 2019, Perşembe
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Haberler Galeri Dortmund'lu yıldız Hüseyin Bulut için transfer savaşı! İlk hamle Comolli'den

Dortmund'lu yıldız Hüseyin Bulut için transfer savaşı! İlk hamle Comolli'den

Borussia Dortmund altyapısından 19 yaşındaki gurbetçi orta saha Hüseyin Bulut, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı karşı karşıya getirdi.
7 Mart 2019 Perşembe 07:44 Güncelleme: 07.03.2019 10:14
Dortmund'lu yıldız Hüseyin Bulut için transfer savaşı! İlk hamle Comolli'den

Genç ve yetenekli futbolcuları kadrolarına kazandırmak isteyen Fenerbahçe ile Galatasaray'ın yeni gözdesi Hüseyin Bulut...

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Dortmund'lu yıldız Hüseyin Bulut için transfer savaşı! İlk hamle Comolli'den

Dortmund'un altyapısından yetişen 19 yaşındaki oyuncu yetenekleriyle iki kulübü harekete geçirdi.

Dortmund'lu yıldız Hüseyin Bulut için transfer savaşı! İlk hamle Comolli'den

10 numara pozisyonunda görev yapan Bulut, sağ kanatta da oynayabiliyor.

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Dortmund'lu yıldız Hüseyin Bulut için transfer savaşı! İlk hamle Comolli'den

U16 ve U17'larda 5 kez ayyıldızlı formayı da giyen gurbetçi futbolcu, 1 gol kaydetti.

Dortmund'lu yıldız Hüseyin Bulut için transfer savaşı! İlk hamle Comolli'den

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hüseyin için Damien Comolli'nin şimdiden görüşmelere başladığı ifade edildi.

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