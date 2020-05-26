Dirk Kuyt bombası! Fenerbahçe...

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe gelecek sezonun kadro yapılanması konusunda titiz bir operasyon gerçekleştiriyor. Takımın başına getirilecek ismi duyurmaya hazırlanan sarı lacivertliler, teknik heyeti de belirlemeye başladı. Fenerbahçe'de son günlerde Dirk Kuyt iddiaları gündeme gelmişti ve Hollandalı ismin tercihi belli oldu.
26 Mayıs 2020 Salı 12:01
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Önümüzdeki sezon yeni bir yapılanma içine girecek olan Fenerbahçe'de büyük değişimler yaşanacak.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı-lacivertli kurmaylar teknik direkör Nenad Bjelica ile büyük ölçüde anlaşma sağlarken, teknik heyeti de oluşturmaya başladı.
Fenerbahçe yönetimi teknik heyette bir dönem sarı-lacivertli formayı giymiş ve aidiyet duygusunu yaşayacak isimlerden oluşturmayı düşünürken, ilk olarak Aurelio'nun takıma katılmasıyla birlikte ilk adım atıldı.
Tuncay Şanlı'yı da teknik heyete dahil etmeyi düşünen sarı-lacivertlilerde yine bir dönem çubuklu formayı giymiş olan ve disipliniyle taraftarın sevgilisi haline gelmiş olan Dirk Kuyt ismi ön plana çıkmıştı.
Fenerbahçe'nin unutulmaz isimleri arasına adını yazdıran Hollandalı isimle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.