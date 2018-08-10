Devlerin gözü Eljif Elmasta

Devlerin gözü Eljif Elmas'ta
Bola gazetesi Makedon dinamonun, Benfica maçındaki futboluyla Arsenal, Dortmund, Leverkusen, M.United, Tottenham, Valencia scoutlarını etkilediğini yazdı
10 Ağustos 2018 Cuma, 01:36:22
Güncelleme: 01:36:32
Devlerin gözü Eljif Elmas'ta
Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Eljif Elmas, yeni teknik ekiple kendini ispatladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Devlerin gözü Eljif Elmas'ta
Son olarak Şampiyonlar Ligi'ndeki Benfica maçında ilk 11'de sahaya çıkan 18 yaşındaki genç orta saha, oynadığı etkili futbolla devlerin ilgisini çekti.
Devlerin gözü Eljif Elmas'ta
Maçta 37 kez topla buluşan Elmas, yüzde 76'lık pas isabetinin yanı sıra ikili mücadelelerdeki cesur havasıyla farkını hissettirdi.
Devlerin gözü Eljif Elmas'ta
Aykut Kocaman döneminde yeterli deneyime sahip ve hazır olmadığı için kadroya alınmıyordu.
Devlerin gözü Eljif Elmas'ta
LİSTEDE BAŞI ÇEKİYOR
Portekiz'in A Bola gazetesi; Benfica karşısında Fenerbahçe'nin dinamosu görünümünü sağlayan bir oyun ortaya koyan Makedon futbolcunun, dünyaca ünlü takımların gözlemcilerini çok etkilediğini yazdı.