Devlerin gözü Eljif Elmasta - Galeri - Fotomaç
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    10 Ağustos 2018, Cuma
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    Devlerin gözü Eljif Elmas'ta

    Bola gazetesi Makedon dinamonun, Benfica maçındaki futboluyla Arsenal, Dortmund, Leverkusen, M.United, Tottenham, Valencia scoutlarını etkilediğini yazdı
    10 Ağustos 2018 Cuma, 01:36:22 Güncelleme: 01:36:32
    Devlerin gözü Eljif Elmas'ta
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    Devlerin gözü Eljif Elmasta

    Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Eljif Elmas, yeni teknik ekiple kendini ispatladı.

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    Devlerin gözü Eljif Elmas'ta
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    Devlerin gözü Eljif Elmasta

    Son olarak Şampiyonlar Ligi'ndeki Benfica maçında ilk 11'de sahaya çıkan 18 yaşındaki genç orta saha, oynadığı etkili futbolla devlerin ilgisini çekti.

    Devlerin gözü Eljif Elmas'ta
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    Devlerin gözü Eljif Elmasta

    Maçta 37 kez topla buluşan Elmas, yüzde 76'lık pas isabetinin yanı sıra ikili mücadelelerdeki cesur havasıyla farkını hissettirdi.

    Devlerin gözü Eljif Elmas'ta
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    Devlerin gözü Eljif Elmasta

    Aykut Kocaman döneminde yeterli deneyime sahip ve hazır olmadığı için kadroya alınmıyordu.

    Devlerin gözü Eljif Elmas'ta
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    Devlerin gözü Eljif Elmasta

    LİSTEDE BAŞI ÇEKİYOR

    Portekiz'in A Bola gazetesi; Benfica karşısında Fenerbahçe'nin dinamosu görünümünü sağlayan bir oyun ortaya koyan Makedon futbolcunun, dünyaca ünlü takımların gözlemcilerini çok etkilediğini yazdı.

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