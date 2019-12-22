Dev maç öncesi şok karar! İşte Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin 11'leri

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı ağırlıyor. Sarı-lacivertlilerde koltuğu sallanan Ersun Yanal, geleceğini belirleyeceği karşılaşmada rakibini devirip rahatlamak istiyor. Fenerbahçe'nin en büyük avantajı tribünleri dolduracak 45 bin taraftarı... Peş peşe Avrupa, lig ve kupada üç maçını kaybeden siyah-beyazlılarda ise Abdullah Avcı, zorlu deplasmanda kazanıp yeniden çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor. Fenerbahçe Beşiktaş maçı öncesi yaşanan gelişmeleri, eksik futbolcuları, derbi istatistiklerini ve iki takımın muhtemel 11'lerini sizler için derledik. İşte Fenerbahçe Beşiktaş derbisi ile ilgili bilinmesi gereken her şey...

22 Aralık 2019 Pazar 10:57 Güncelleme: 22.12.2019 10:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





