Dev maç öncesi şok karar! İşte Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin 11'leri - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
22 Aralık 2019, Pazar
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Haberler Galeri Dev maç öncesi şok karar! İşte Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin 11'leri

Dev maç öncesi şok karar! İşte Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin 11'leri

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı ağırlıyor. Sarı-lacivertlilerde koltuğu sallanan Ersun Yanal, geleceğini belirleyeceği karşılaşmada rakibini devirip rahatlamak istiyor. Fenerbahçe'nin en büyük avantajı tribünleri dolduracak 45 bin taraftarı... Peş peşe Avrupa, lig ve kupada üç maçını kaybeden siyah-beyazlılarda ise Abdullah Avcı, zorlu deplasmanda kazanıp yeniden çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor. Fenerbahçe Beşiktaş maçı öncesi yaşanan gelişmeleri, eksik futbolcuları, derbi istatistiklerini ve iki takımın muhtemel 11'lerini sizler için derledik. İşte Fenerbahçe Beşiktaş derbisi ile ilgili bilinmesi gereken her şey...
22 Aralık 2019 Pazar 10:57 Güncelleme: 22.12.2019 10:57
Dev maç öncesi şok karar! İşte Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin 11'leri

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş derbi mücadelesinde karşı karşıya geliyor.

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Dev maç öncesi şok karar! İşte Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin 11'leri

Ülker Stadyumu'nda oynanacak maçı hakem Cüneyt Çakır'ın yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Dev maç öncesi şok karar! İşte Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin 11'leri

Ev sahibi ekip 15 hafta sonunda 25 puan toplarken konuk ekip ise 27 puan toplamayı başardı.

Dev maç öncesi şok karar! İşte Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin 11'leri

Liderin arkasında bulunan iki ekip de kazanarak puan farkını eritmek istiyor.

Dev maç öncesi şok karar! İşte Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin 11'leri

YILIN SON DERBİSİ!

Yılın son derbisinde Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor...

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