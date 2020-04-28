Deniz Türüç'ün inanılmaz değişimi! Son hali görenleri şaşırttı - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
28 Nisan 2020, Salı
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Deniz Türüç'ün inanılmaz değişimi! Son hali görenleri şaşırttı

Son dakika corona virüsü haberleri... Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü sebebiyle sporcular çalışmalarını evlerinde bireysel olarak sürdürüyor. Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Deniz Türüç, yaptığı idmanlarla kendisini en sıkı şekilde korumayı başaran futbolcuların başında geliyor. İşte Deniz Türüç'ün yaptığı çalışma sonucu verdiği kilo ve beslenme programı...

28 Nisan 2020 Salı 11:16 Güncelleme: 28.04.2020 11:16
Deniz Türüç'ün inanılmaz değişimi! Son hali görenleri şaşırttı

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü sebebiyle Fenerbahçeli futbolcu Deniz Türüç, çalışmalarını evinde bireysel olarak sürdürüyor.

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Deniz Türüç'ün inanılmaz değişimi! Son hali görenleri şaşırttı

47 gündür çalışmalarını evinde sürdüren Deniz Türüç bu dönemi en iyi değerlendiren isimlerin başında geliyor. 27 yaşındaki oyuncu özel antrenörü Umut Özalp ile birlikte büyük bir değişim yaşadı.

Deniz Türüç'ün inanılmaz değişimi! Son hali görenleri şaşırttı

Milliyet'in haberine göre; Beş kilo veren Deniz'in kas kütlesi de çok iyi bir hale geldi. Beli inceldi ve vücudunun üst bölgesi gelişti. Deniz 1.5 aylık bu süreçte fiziksel açıdan kariyerinin en iyi dönemine girdi. Deniz'in fizik yapısında gözle görülen değişimin üç ana unsuru bulunuyor; Çalışma, beslenme, uyku-disiplin

Deniz Türüç'ün inanılmaz değişimi! Son hali görenleri şaşırttı

Ligin ne zaman başlayacağını bilmeden bu hazırlıkları yapmak kolay değil. Konsantrasyon kaybı yaşanabiliyor.

Deniz Türüç'ün inanılmaz değişimi! Son hali görenleri şaşırttı

Burada devreye antrenörü Umut Özalp girdi. Futbolcunun hırsını hep diri tuttu ve bu sürecin tamamına yaymayı başardı. Deniz uyku düzenini koruyarak kilo almanın da önüne geçti.

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