Deivid De Souza: Fenerbahçe tarihinin en iyi 10 oyuncusundan biriyim

Oynadığı dönemde Fenerbahçe'deki Cruizeiro'lu futbolcu sayısının çok olmasıyla alakalı eski futbolcu, "Bir tesadüf oldu. Ben Cruizero'dan ayrılıp Bordeaux'a gittim. Bordeaux'dan, Santos'a geri döndüm ve Portekiz'e gittim. Bu arada Alex 2004 yılında Marcio Nobre ile birlikte Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Fabio Luciano zaten oradaydı. Sonra 2006'da Fenerbahçe'ye transfer oldum. Zico beni istemişti. Alex benim için başkanla konuştu. Edu ile birlikte Fenerbahçe'ye gittim. Sonra arkamızdan Maldonado geldi. Bunların hepsi tamamen tesadüftü" diye konuştu.