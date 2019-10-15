Deivid De Souza: Fenerbahçe tarihinin en iyi 10 oyuncusundan biriyim - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
15 Ekim 2019, Salı
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Deivid De Souza: Fenerbahçe tarihinin en iyi 10 oyuncusundan biriyim

Fenerbahçe'nin Brezilyalı eski futbolcusu Deivid De Souza, Brezilya basınına sarı-lacivertli takımda forma giydiği döneme dair açıklamalarda bulundu. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale 2007-2008 sezonu ile alakalı ise Deivid, "Fenerbahçe tarihinin en iyi kadrosuydu. En iyi 10 oyuncudan biriydim." dedi.
15 Ekim 2019 Salı 23:00 Güncelleme: 15.10.2019 23:00
Deivid De Souza: Fenerbahçe tarihinin en iyi 10 oyuncusundan biriyim

Deivid De Souza, 2006-2010 yılları arasında Fenerbahçe forması giymiş ve adından çokça söz ettirmişti.

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Deivid De Souza: Fenerbahçe tarihinin en iyi 10 oyuncusundan biriyim

Sarı-lacivertli ekibin 2007-2008 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde yakaladığı çeyrek final başarısında Deivid, attığı gollerle ön plana çıkmıştı.

Deivid De Souza: Fenerbahçe tarihinin en iyi 10 oyuncusundan biriyim

Brezilya basınından Tribuna On-Line'a konuşan De Souza, Sarı Kanaryalar'da forma giydiği döneme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Deivid De Souza: Fenerbahçe tarihinin en iyi 10 oyuncusundan biriyim

Oynadığı dönemde Fenerbahçe'deki Cruizeiro'lu futbolcu sayısının çok olmasıyla alakalı eski futbolcu, "Bir tesadüf oldu. Ben Cruizero'dan ayrılıp Bordeaux'a gittim. Bordeaux'dan, Santos'a geri döndüm ve Portekiz'e gittim. Bu arada Alex 2004 yılında Marcio Nobre ile birlikte Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Fabio Luciano zaten oradaydı. Sonra 2006'da Fenerbahçe'ye transfer oldum. Zico beni istemişti. Alex benim için başkanla konuştu. Edu ile birlikte Fenerbahçe'ye gittim. Sonra arkamızdan Maldonado geldi. Bunların hepsi tamamen tesadüftü" diye konuştu.

Deivid De Souza: Fenerbahçe tarihinin en iyi 10 oyuncusundan biriyim

"EN İYİ 10 OYUNCUDAN BİRİYİM"

Fenerbahçe'yi hala desteklediğini ve Türk'lere özel bir ilgisi olduğunu belirten Deivid, "Fenerbahçe'de çok güzel zaman geçirdim. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselmiştik. Fenerbahçe tarihinin en iyi kadrosuydu.En iyi 10 oyuncudan biriydim. Kulüp adına Şampiyonlar Ligi'nde goller attım. Eğer yanılmıyorsam en skorer 2. ya da 3. kişi olmuştum. Ayrıca yılın golünü atmıştım, ve şampiyonluk yaşadım. Bunlar çok değerli" dedi.

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