Comolli’nin Ada çıkarması! İşte hedefteki 3 isim
BİRÇOK MENAJERLE TEMASTA
Dünü Londra'da geçiren Comolli, birçok menajerle temas kurdu. Sözleşmesi biten ve kiralık oyunculara öncelik veren Fransız sportif direktörün üç oyuncuyla ilgili temaslarını yoğunlaştırdığı öğrenildi. Bu isimler Vincent Janssen, Chelsea'den Marco van Ginkel ve Arsenal'dan Jack Wilshere.
ÖNCELİĞİ İNGİLİZ KULÜPLERİNDE
Arsenal ile sözleşmesi sona eren Jack Wilshere'i bedelsiz kadrosuna katmayı planlayan Kanarya'nın önündeki tek engel, Premier Lig'den taliplerinin olması. Wilshere'in İngiltere'den gelecek teklifleri değerlendirmek istediği, olmazsa Ada dışına çıkacağı ifade edildi. (SABAH)
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