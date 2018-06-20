Comolli’nin Ada çıkarması! İşte hedefteki 3 isim

BİRÇOK MENAJERLE TEMASTA

Dünü Londra'da geçiren Comolli, birçok menajerle temas kurdu. Sözleşmesi biten ve kiralık oyunculara öncelik veren Fransız sportif direktörün üç oyuncuyla ilgili temaslarını yoğunlaştırdığı öğrenildi. Bu isimler Vincent Janssen, Chelsea'den Marco van Ginkel ve Arsenal'dan Jack Wilshere.

