Comolli'den transfer açıklaması!
"Sözleşmem 3 yıllık ama daha uzun vadeli plan yaparım" diyen Comolli, sarı-lacivertli kulübe gelme nedenini "Futbolda çalışan herkes Fenerbahçe'yi bilir. Buraya geldikten sonra bir kez daha gördüm. Bu kulüpte olan herkesten çok destek gördük. Yeni bir kültür yaratmak istiyoruz, Türkiye'de olmayan bir futbol kültürü yaratmak istiyoruz" şeklinde açıkladı.
Kökten bir değişim yapmak istediklerinin altını çizen Comolli, "Bütün duvarları yıkmak istiyoruz. Mental olarak tüm duvarlar yıkılmalı. Burada herkes bir diyalog içinde olmalı, iş birliği içinde olmalı. Taraftarımıza çok ihtiyacımız var. Gerçekten buradaki taraftarlardan çok etkilendim. Buna ihtiyacımız var. Başarı için bu gerekli" dedi.
"Finansal şartlar beklediğimizden kötü çıktı. Elimizden geleni yapacağız, bahane bulamayız. Her zaman yaratıcı kadro isterim. Teknik kadro, futbolcular, scout kadrosu... Farkı böyle yaratabiliriz. Scout ve altyapı konusunda her şey çok net. Scout ekibinin kaç kişi olacağını belirledik. Potansiyeli olan, milli takımlarda oynayacak oyuncular istiyoruz. Şu an anlaşmış olduğumuz scoutlarımız var. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dünya çapında pek çok isimle görüşüyoruz."
"Bu konu çok basit. Ben Aykut hocayla toplantı yaptım. Toplantıdan çok keyif aldım. Çok kibar, işini de çok seven bir insan. Kendisinden her departman için rapor alıyorum. Daha sonra bir karar alacağım. Yönetime bildireceğim. Teknik direktör konusunda piyasaya çok hakimiz. Yerli bir hocayla çalışırsak kesinlikle Aykut Kocaman'la çalışacağız. Yabancı isimler için de çok çalıştık. Çok iyi araştırma yaptık. Biz elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız."
SON DAKİKADAN NEFRET EDERİM!
"Avrupa'da oynayacağımız eleme maçları öncesi transferlerimizi bitirmek istiyoruz. Transferlerin yüzde 80-90'ının elemeler öncesi bitmesini istiyorum ama bazen her şeyi kontrol edemiyorsunuz. Son dakika transferlerinden nefret ediyorum. Kariyerimde çok iyi de çok kötü de son dakika transferleri yaptık. Para harcama konusunda saçmalamayacağız."
KULÜP İÇİNDE İLETİŞİM ZAYIF
"Kulüp içi iletişim benim için sürpriz oldu. Altyapıdakilerin hiçbirinin A takımla iletişimi olmadığını gördüm. 2 kişiyle konuştum, A takımla ilgili oyuncu izlemeleri gerektiğini ama iletişim kuramadıklarını söylediler. İyi bir iletişim kurulmalı. Dünya Kupası'na oyuncu izlemeye gitmeyeceğim. Turnuva sırasında oyuncularla anlaşmak büyük hatadır."
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