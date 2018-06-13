Comolli'den transfer açıklaması!

"Bu konu çok basit. Ben Aykut hocayla toplantı yaptım. Toplantıdan çok keyif aldım. Çok kibar, işini de çok seven bir insan. Kendisinden her departman için rapor alıyorum. Daha sonra bir karar alacağım. Yönetime bildireceğim. Teknik direktör konusunda piyasaya çok hakimiz. Yerli bir hocayla çalışırsak kesinlikle Aykut Kocaman'la çalışacağız. Yabancı isimler için de çok çalıştık. Çok iyi araştırma yaptık. Biz elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız."