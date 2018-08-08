Comolli bombayı patlatıyor! İki transfer birden

Transferde şu ana kadar Andre Ayew, Ferdi Kadıoğlu, Barış Alıcı ve Berke Özer gibi isimleri renklerine bağlayan F.Bahçe'de birkaç oyuncunun daha kadroya katılması bekleniyor. Sarı-Lacivertli yönetim transfere en kısa süre içinde son noktayı koymayı hedefliyor.