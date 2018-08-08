8 Ağustos 2018 Çarşamba, 10:44:01
Güncelleme: 10:47:03
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Comolli bombayı patlatıyor! İki transfer birden
1
9
Transferde şu ana kadar Andre Ayew, Ferdi Kadıoğlu, Barış Alıcı ve Berke Özer gibi isimleri renklerine bağlayan F.Bahçe'de birkaç oyuncunun daha kadroya katılması bekleniyor. Sarı-Lacivertli yönetim transfere en kısa süre içinde son noktayı koymayı hedefliyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Comolli bombayı patlatıyor! İki transfer birden
2
9
Mali sıkıntılar nedeniyle ayağını yorganına göre uzatmak zorunda kalan ve hareket alanı sınırlı olan F.Bahçe'de Sportif Direktör Damien Comolli'nin en büyük sıkıntısı ise elden oyuncu çıkarmadan yeni transfer yapamaması.
Comolli bombayı patlatıyor! İki transfer birden
3
9
Comolli, öncelikle takımdan bazı oyuncularla yolları ayıracak. Sonra ise transfer harekatına başlayacak.
Comolli bombayı patlatıyor! İki transfer birden
4
9
Kadroda düşünülmeyen Ozan Tufan için özellikle Avrupa'dan teklifler bekleyen Sarı-Lacivertliler, Salih Uçan'ı ise bir talip çıkması halinde elden çıkaracak. Comolli daha sonra da transfer için harekete geçecek.
Comolli bombayı patlatıyor! İki transfer birden
5
9
Öncelik forvet transferi. Bacca ve Janssen ile pazarlıklar sürüyor. Bacca için Milan ile anlaşıldığı, Kolombiyalı golcünün İspanya'da beklediği teklif gelmezse F.Bahçe'ye gelebileceği iddia ediliyor.