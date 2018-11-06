Cocunun menajerinden flaş açıklama!

PSV'DEN AYRILMA KARARI ÖNCEDEN VERİLMİŞTİ

"Aslında PSV'den ayrılma kararı çok önceden verilmişti. Hazırdı, şampiyon olmuştu ve artık başka bir macera arıyordu. Dolayısıyla Cocu da yeni sezon için başka bir ülkede şampiyonluk yaşamış önemli bir takıma gitmeyi tercih etti."