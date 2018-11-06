Cocunun menajerinden flaş açıklama! - Galeri - Fotomaç
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    06 Kasım 2018, Salı
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    Cocu'nun menajerinden flaş açıklama!

    Ankaragücü yenilgisi sonrası görevine son verilen Cocu'nun menajeri açıklamalarda bulundu.
    6 Kasım 2018 Salı, 09:07:56 Güncelleme: 09:13:39
    Cocunun menajerinden flaş açıklama!

    Fenerbahçe'yle yolları ayrılan Phillip Cocu'nun menajeri flaş açıklamalarda bulundu.

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    Cocunun menajerinden flaş açıklama!

    MACERA ARIYORDU
    "PSV'de şampiyon oldu ama farklı macera arıyordu. Fenerbahçe'yi uzun süre kabul etmemeyi düşündük. İyi bir kontrat bulduğunuz zaman Hollanda'dan ayrılırsınız. Yoksa sürekli Hollanda'da kalırsınız."

    Cocunun menajerinden flaş açıklama!

    Akşam'ın haberine göre 123 günlük kötü bir F.Bahçe macerası geçiren Phillip Cocu'nun menajeri Rob Jansen, Hollanda basınına konuştu.

    Cocunun menajerinden flaş açıklama!

    RİSKLİ BULDUK
    Teklif geldiğinde Türkiye'ye gelmeyi riskli bulduklarını belirten Jansen, şunları söyledi:

    Cocunun menajerinden flaş açıklama!

    PSV'DEN AYRILMA KARARI ÖNCEDEN VERİLMİŞTİ
    "Aslında PSV'den ayrılma kararı çok önceden verilmişti. Hazırdı, şampiyon olmuştu ve artık başka bir macera arıyordu. Dolayısıyla Cocu da yeni sezon için başka bir ülkede şampiyonluk yaşamış önemli bir takıma gitmeyi tercih etti."

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