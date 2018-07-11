Cocunun gözüne giren 4 isim - Galeri - Fotomaç
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    Cocu'nun gözüne giren 4 isim

    Fenerbahçe'de 4 futbolcu Cocu'nun gözüne girmeyi başardı
    11 Temmuz 2018 Çarşamba, 14:51:41
    Cocu'nun gözüne giren 4 isim
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    Cocunun gözüne giren 4 isim

    KISTASI; ÇİFT YÖNLÜ OYUN

    Fenerbahçe'de dört oyuncu İsviçre kampı öncesi İstanbul'daki antrenmanlarda Teknik Direktör Phillip Cocu'nun gözüne girmeyi başardı. Hollandalı hocanın oyunun çift yönlü oynanması gerektiğini hemen her antrenmanda yinelediği, ilk 11 kıstaslarından birinin bu konu olduğu vurgulandı. (Milliyet)

    Cocu'nun gözüne giren 4 isim
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    Cocunun gözüne giren 4 isim

    İŞTE COCU'NUN DİKKATİNİ ÇEKENLER

    Buna göre hem potansiyelleri hem de ortaya koydukları performansla bazı isimler Cocu'nun beğenisini kazandı. İşte deneyimli teknik adamın dikkatini çeken isimler:

    Cocu'nun gözüne giren 4 isim
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    Cocunun gözüne giren 4 isim

    ELJİF ELMAS

    Büyük umutlarla kadroya katılan Makedon oyuncu, Cocu'nun göz hapsinde duruyor. Çift yönlü orta saha oyuncusu olmasının yanında potansiyeliyle de sivrilen Elmas, gençleri parlatmasıyla ünlü Cocu'nun takip listesinde.

    Cocu'nun gözüne giren 4 isim
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    Cocunun gözüne giren 4 isim

    GİULİANO

    Brezilyalı yıldız, Aykut Kocaman'dan sonra Cocu'nun da ilk formayı vereceği isimler arasında sivriliyor. Tecrübeli orta sahayı Brezilya Milli Takımı'ndaki gibi 8 numarada düşünen Hollandalı hoca, önemli görevler vermeyi planlıyor.

    Cocu'nun gözüne giren 4 isim
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    Cocunun gözüne giren 4 isim

    MEHMET EKİCİ

    Sezon başı kampına hem fiziksel hem de mental açıdan hazır başlayan Mehmet de oyunu çift taraflı oynayabilmesiyle Phillip Cocu'nun alternatifleri arasına girdi.

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