Fenerbahçe'de 4 futbolcu Cocu'nun gözüne girmeyi başardı
11 Temmuz 2018 Çarşamba, 14:51:41
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Cocu'nun gözüne giren 4 isim
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KISTASI; ÇİFT YÖNLÜ OYUN
Fenerbahçe'de dört oyuncu İsviçre kampı öncesi İstanbul'daki antrenmanlarda Teknik Direktör Phillip Cocu'nun gözüne girmeyi başardı. Hollandalı hocanın oyunun çift yönlü oynanması gerektiğini hemen her antrenmanda yinelediği, ilk 11 kıstaslarından birinin bu konu olduğu vurgulandı. (Milliyet)
Cocu'nun gözüne giren 4 isim
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İŞTE COCU'NUN DİKKATİNİ ÇEKENLER
Buna göre hem potansiyelleri hem de ortaya koydukları performansla bazı isimler Cocu'nun beğenisini kazandı. İşte deneyimli teknik adamın dikkatini çeken isimler:
Cocu'nun gözüne giren 4 isim
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ELJİF ELMAS
Büyük umutlarla kadroya katılan Makedon oyuncu, Cocu'nun göz hapsinde duruyor. Çift yönlü orta saha oyuncusu olmasının yanında potansiyeliyle de sivrilen Elmas, gençleri parlatmasıyla ünlü Cocu'nun takip listesinde.
Cocu'nun gözüne giren 4 isim
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GİULİANO
Brezilyalı yıldız, Aykut Kocaman'dan sonra Cocu'nun da ilk formayı vereceği isimler arasında sivriliyor. Tecrübeli orta sahayı Brezilya Milli Takımı'ndaki gibi 8 numarada düşünen Hollandalı hoca, önemli görevler vermeyi planlıyor.
Cocu'nun gözüne giren 4 isim
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MEHMET EKİCİ
Sezon başı kampına hem fiziksel hem de mental açıdan hazır başlayan Mehmet de oyunu çift taraflı oynayabilmesiyle Phillip Cocu'nun alternatifleri arasına girdi.