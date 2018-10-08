Cocudan taraftarı kızdıran açıklama!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu maç sonunda açıklamalarda bulundu.
8 Ekim 2018 Pazartesi, 00:58:11
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Cocu'dan taraftarı kızdıran açıklama!
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Medipol Başakşehir ile sahasında 0-0 berabere kalarak 8 hafta sonunda 2 galibiyette kalan ve 8 puanla 15. sıraya demirleyen Fenerbahçe'de Teknik Direktör Phillip Cocu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.
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Cocu'dan taraftarı kızdıran açıklama!
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Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Hollandalı hoca, "Bir kez daha büyük bir üzüntü yaşadığımız bir karşılaşmayı geride bıraktık. İyi bir takım görüntüsü sergiledik saha içinde. Yüksek oranda da enerji gördüm takımda. Maçtan sonra verileri inceledim. Avrupa maçından sonra çok az dinlenme süremiz olmasına karşın, daha iyi veriler ortaya koymuşuz. Birlikte daha iyi bir takım görüntüsü sergiledik. Belki iç sahada bu tarz maçlar 10 kez olsa, 9'unu kazanırsınız. Ama bugün olmadı.
Cocu'dan taraftarı kızdıran açıklama!
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İkinci yarıda oyun kurma açısından ilk yarıya göre daha iyi bir oyun sergiledik. Önemli olan tabii ki skor ve bunu gerçekleştiremedik. Oluşturduğumuz pozisyonlarla, golle sonuçlandırdığımız gollerin yüzdesine bakarsak, çok düşük bir yüzdeyle oynuyoruz.
Cocu'dan taraftarı kızdıran açıklama!
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Pozitif olarak bakarsak, takımın son ana kadar savaşı sürdürdüğünü gördüm. Uzatma dakikasında bile 6 kişiyle gol arıyorduk. Golle sonuçlandırabilsek pozisyonları şu anda galiptik. Bu şekilde devam etmek, içinde bulunduğumuz durumdan çıkmamız açısından bize yardımcı olacaktır" açıklamasını yaptı.
Cocu'dan taraftarı kızdıran açıklama!
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"İSTİFA ETMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM"
Başakşehir'in ofsayt gerekçesiyle ilgili iptal edilen golüyle ilgili olarak konuşan Cocu, "Öncelikle sahada görev yapmakta olan birçok hakem var. Bütün hakemler orada ofsayt kararı veriyorsa, benim için karar geçerlidir.