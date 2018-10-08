Cocudan taraftarı kızdıran açıklama!

Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Hollandalı hoca, "Bir kez daha büyük bir üzüntü yaşadığımız bir karşılaşmayı geride bıraktık. İyi bir takım görüntüsü sergiledik saha içinde. Yüksek oranda da enerji gördüm takımda. Maçtan sonra verileri inceledim. Avrupa maçından sonra çok az dinlenme süremiz olmasına karşın, daha iyi veriler ortaya koymuşuz. Birlikte daha iyi bir takım görüntüsü sergiledik. Belki iç sahada bu tarz maçlar 10 kez olsa, 9'unu kazanırsınız. Ama bugün olmadı.