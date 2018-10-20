Cocudan futbolculara flaş çıkış! - Galeri - Fotomaç
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    20 Ekim 2018, Cumartesi
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    Cocu'dan futbolculara flaş çıkış!

    Fenerbahçe'nin teknik patronu Phillip Cocu'dan talebelerine: "Çalıştığım yerlerden ayrılırken arkamda iyi bir takım ve başarılar bıraktım. Burada da aynısını yapmak istiyorum. Artık kalitemizi gösterme zamanı geldi."
    20 Ekim 2018 Cumartesi, 09:48:37 Güncelleme: 09:52:00
    Cocudan futbolculara flaş çıkış!

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Sivas yolculuğu öncesi talebeleriyle yaptığı toplantıda ligdeki durumlarına rağmen hâlâ önemli şanslarının olduğunu söyledi.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Cocudan futbolculara flaş çıkış!

    Tecrübeli çalıştırıcı oyuncularına şu sözler ile seslendi;

    Cocudan futbolculara flaş çıkış!

    "Aramızda en ağır eleştirileri alan benim. Ancak vazgeçmek gibi bir niyetim yok."

    Cocudan futbolculara flaş çıkış!

    "Ayrıldığım yerlerde her zaman arkamda iyi bir takım ve başarılar bıraktım."

    Cocudan futbolculara flaş çıkış!

    "Fenerbahçe'de de aynısını yapmak istiyorum. Sizden isteğim, geride kalan 8 maç sonrasında puan tablosuna bakıp asla vazgeçmeyin"

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