Cocudan futbolculara flaş çıkış!

Fenerbahçe'nin teknik patronu Phillip Cocu'dan talebelerine: "Çalıştığım yerlerden ayrılırken arkamda iyi bir takım ve başarılar bıraktım. Burada da aynısını yapmak istiyorum. Artık kalitemizi gösterme zamanı geldi."
20 Ekim 2018 Cumartesi, 09:48:37
Güncelleme: 09:52:00
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Sivas yolculuğu öncesi talebeleriyle yaptığı toplantıda ligdeki durumlarına rağmen hâlâ önemli şanslarının olduğunu söyledi.
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Tecrübeli çalıştırıcı oyuncularına şu sözler ile seslendi;
"Aramızda en ağır eleştirileri alan benim. Ancak vazgeçmek gibi bir niyetim yok."
"Ayrıldığım yerlerde her zaman arkamda iyi bir takım ve başarılar bıraktım."
"Fenerbahçe'de de aynısını yapmak istiyorum. Sizden isteğim, geride kalan 8 maç sonrasında puan tablosuna bakıp asla vazgeçmeyin"