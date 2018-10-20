Cocudan futbolculara flaş çıkış!

Cocu'dan futbolculara flaş çıkış!

Fenerbahçe'nin teknik patronu Phillip Cocu'dan talebelerine: "Çalıştığım yerlerden ayrılırken arkamda iyi bir takım ve başarılar bıraktım. Burada da aynısını yapmak istiyorum. Artık kalitemizi gösterme zamanı geldi."



20 Ekim 2018 Cumartesi, 09:48:37 Güncelleme: 09:52:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





