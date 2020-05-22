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Caner Erkin ve Gökhan Gönül gerçeğini Şekip Mosturoğlu açıkladı
Fenerbahçe Kulübü'nün eski idarecilerinden Şekip Mosturoğlu, 2010- 2011 şampiyonluğunun yıl dönümü sebebiyle konuk olduğu canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Mosturoğlu, yeni tip corona virüsü (Covid-19) sonrası dönem ve Caner- Gökhan transferiyle alakalı çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertlilere uzun yıllar hizmet eden Mosturoğlu, merak edilen Caner Erkin ve Gökhan Gönül gerçeğini de açıkladı. İşte detaylar...
22 Mayıs 2020 Cuma 18:34
Güncelleme: 22.05.2020 18:34
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Fenerbahçe Kulübü'nün eski yöneticilerinden Şekip Mosturoğlu, 2010-11 şampiyonluğunun yıldönümü nedeniyle Lig Radyo'da katıldığı canlı yayında önemli açıklamalar yaptı.
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Sarı-lacivertlilere uzun yıllar hizmet eden Mostoroğlu, Fenerbaçe'deki Gökhan Gönül ve Caner Erkin gerçeğini de anlattı. İşte Morturoğlu'nun açıklamaları:
Birincisi, şöyle bir hadsizlik yapıp Caner ve Gökhan'ı alınsınlar alınmasınlar gibi bir şey deme durumum yok, bunu söyleyemem. Bütün kulüplerin futbolcuları taraftarlar için değerlidir ve bu değer sahadaki performansla kazanılır. Hiçbir yönetici de o süreçleri zayıflatacak gizli kalması gereken kamuoyunda tartışılmaması gereken konuları konuşmamalıdır. Bu da benim algım. Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim, bizim yönetimimiz zamanında Caner ve Gökhan'ın sözleşmeleri sona ermişti.
Her ikisiyle de sözleşme uzatmak için o günkü yönetimin iradesi vardı o günkü teknik ekibin raporları doğrultusunda. Caner'in durumu çok ayrıydı, eşiyle boşanma arifesindeydi, Türkiye'den uzaklaşmak, ailevi ve sorunu Türkiye'de yaşamamak istiyordu. Uzaklaşmak istiyordu.
"CANER'İN GİTMESİNİ MAKUL GÖRDÜK"
Bu çok saygı duyulması gereken bir sebep, bu ileri sürüldükten sonra sizin daha fazla adım atmanız mümkün değil, çünkü konu maddi değil, bağlılıkla ilgili bir sıkıntısı yok. Bu gerekçeyi söyledi.