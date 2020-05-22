Caner Erkin ve Gökhan Gönül gerçeğini Şekip Mosturoğlu açıkladı

Birincisi, şöyle bir hadsizlik yapıp Caner ve Gökhan'ı alınsınlar alınmasınlar gibi bir şey deme durumum yok, bunu söyleyemem. Bütün kulüplerin futbolcuları taraftarlar için değerlidir ve bu değer sahadaki performansla kazanılır. Hiçbir yönetici de o süreçleri zayıflatacak gizli kalması gereken kamuoyunda tartışılmaması gereken konuları konuşmamalıdır. Bu da benim algım. Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim, bizim yönetimimiz zamanında Caner ve Gökhan'ın sözleşmeleri sona ermişti.