Bjelica Fenerbahçe'yi doğruladı! ''Başkanla 3 kez görüştüm...''

'ÇOK BÜYÜK BİR KULÜP'

"Fenerbahçe çok büyük bir kulüp ve 30 milyon taraftarı var. Türkiye her teknik direktör için ilgi çekici ve mücadeleci bir yer. Ancak henüz bir anlaşma yok, olacak mı bilmiyorum. Diğer tüm teklifleri de kenara koydum.



