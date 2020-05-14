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Bjelica Fenerbahçe'yi doğruladı! ''Başkanla 3 kez görüştüm...''
Nenad Bjelica: Başkan ile 3 kez görüştüm. İlk ikisi biraz tanışma gibiydi. Son görüşmede tüm şartları konuştuk. Diğer bütün teklifleri bir kenara koydum. Çünkü Fenerbahçe benimle ilgilenen en büyük kulüp. Türkiye her teknik direktör için ilgi çekici yer. Eğer anlaşma olmazsa diğer tekliflere bakacağım.
14 Mayıs 2020 Perşembe 06:45
Güncelleme: 14.05.2020 06:45
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Uzunsüredir ismi Fenerbahçe ile anılan Nenad Bjelica, ülkesi Hırvatistan'da önemli açıklamalar yaptı.
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Sarı-lacivertlilerle yaptığı görüşmeler hakkında ilk kez bu kadar detaylı ve net bilgiler veren 48 yaşındaki teknik adamın Sportske Novosti'ye sarfettiği sözler şöyle: "Fenerbahçe ile görüştüm ama ortada bir anlaşma yok. Hala görüşmelerimiz devam ediyor. Türk medyasında ve Hırvat medyasında alacağım maaş, sözleşme şartları ve transfer listesiyle ilgili bilgiler doğru değil.
'ÇOK BÜYÜK BİR KULÜP' "Fenerbahçeçok büyük bir kulüp ve 30 milyon taraftarı var. Türkiye her teknik direktör için ilgi çekici ve mücadeleci bir yer. Ancak henüz bir anlaşma yok, olacak mı bilmiyorum. Diğer tüm teklifleri de kenara koydum.
Çünkü Fenerbahçe benimle ilgilenen en büyük kulüp. Eğer Fenerbahçe ile anlaşamazsam diğer tekliflere bakacağım. Başkan Ali Koç ile 3 kez görüştüm. İlk ikisi biraz tanışma gibiydi. Son görüşmede ise tüm şartları konuştuk. Kendisi, Türkiye'nin en güçlü insanlarından biri."
'TRANSFER KONUŞMADIK' "Kendimleberaber kesin götürürüm diyeceğim bir futbolcu şu an için yok. Dinamo Zagrebli futbolcuların birçoğu zaten çok üst seviyeye çıkmış durumda. Bu şartlara ve finansal imkanlara bağlı.