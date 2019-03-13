Bir yıldız daha Fenerbahçe'yle yollarını ayırıyor - Fotomaç
13 Mart 2019, Çarşamba
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Bir yıldız daha Fenerbahçe'yle yollarını ayırıyor

UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenen Spor Toto Süper Lig'de ise 14. sırada yer alan Fenerbahçe'de Josef, Giuliano ve Fernandao gibi isimlerin ardından bir yıldız daha ayrılıyor...
13 Mart 2019 Çarşamba 11:44 Güncelleme: 13.03.2019 11:55
Bir yıldız daha Fenerbahçe'yle yollarını ayırıyor

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 25 haftada 28 puan toplayan ve 14. sırada yer alan Fenerbahçe'de yıldız oyuncu takımdan ayrılıyor.

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Bir yıldız daha Fenerbahçe'yle yollarını ayırıyor

Sezona kötü bir başlangıç yapan ve Cocu'yla yollarını ayıran ardından teknik direktör Ersun Yanal'la anlaşan Fenerbahçe'de istenilen istikrar sağlanamadı.

Bir yıldız daha Fenerbahçe'yle yollarını ayırıyor

Sezon başında Josef, Giuliano, Fernandao gibi tecrübeli oyuncuların transfer olmasıyla kan kaybı yaşayan, yeni transferin de bekleneni verememesi sonucu şampiyonluk yarışından erken kopan sarı-lacivertli ekipte tecrübeli bir isimle daha yollar ayrılıyor.

Bir yıldız daha Fenerbahçe'yle yollarını ayırıyor

İTALYA'YA GİDİYOR
Fenerbahçe'nin Slovak oyuncusu Martin Skrtel, İtalyan ekibi Parma ile anlaştı.

Bir yıldız daha Fenerbahçe'yle yollarını ayırıyor

Akşam'ın haberine göre yeni sözleşme teklifini kabul etmeyen Martin Skrtel'in, İtalya'nın köklü kulüplerinden Parma ile anlaştığı öne sürüldü.

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