UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenen Spor Toto Süper Lig'de ise 14. sırada yer alan Fenerbahçe'de Josef, Giuliano ve Fernandao gibi isimlerin ardından bir yıldız daha ayrılıyor...
13 Mart 2019 Çarşamba 11:44
Güncelleme: 13.03.2019 11:55
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 25 haftada 28 puan toplayan ve 14. sırada yer alan Fenerbahçe'de yıldız oyuncu takımdan ayrılıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sezona kötü bir başlangıç yapan ve Cocu'yla yollarını ayıran ardından teknik direktör Ersun Yanal'la anlaşan Fenerbahçe'de istenilen istikrar sağlanamadı.
Sezon başında Josef, Giuliano, Fernandao gibi tecrübeli oyuncuların transfer olmasıyla kan kaybı yaşayan, yeni transferin de bekleneni verememesi sonucu şampiyonluk yarışından erken kopan sarı-lacivertli ekipte tecrübeli bir isimle daha yollar ayrılıyor.
İTALYA'YA GİDİYOR Fenerbahçe'nin Slovak oyuncusu Martin Skrtel, İtalyan ekibi Parma ile anlaştı.
Akşam'ın haberine göre yeni sözleşme teklifini kabul etmeyen Martin Skrtel'in, İtalya'nın köklü kulüplerinden Parma ile anlaştığı öne sürüldü.