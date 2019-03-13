Bir yıldız daha Fenerbahçe'yle yollarını ayırıyor

UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenen Spor Toto Süper Lig'de ise 14. sırada yer alan Fenerbahçe'de Josef, Giuliano ve Fernandao gibi isimlerin ardından bir yıldız daha ayrılıyor...

13 Mart 2019 Çarşamba 11:44 Güncelleme: 13.03.2019 11:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





