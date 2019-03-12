Cevad Prekazi'den Fenerbahçe yorumu
Galatasaray'ın efsane futbolcularından Cevad Prekazi, Fenerbahçe gibi büyük bir kulübün bu durumda olmaması gerektiğini söyledi... Milli Takımın başına geçen Şenol Güneş'e güvenini dile getiren Prekazi, "Onu tanıyorum, iyi işler yapacaktır. " dedi.
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