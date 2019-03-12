Cevad Prekazi'den Fenerbahçe yorumu
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Cevad Prekazi'den Fenerbahçe yorumu

Galatasaray'ın efsane futbolcularından Cevad Prekazi, Fenerbahçe gibi büyük bir kulübün bu durumda olmaması gerektiğini söyledi... Milli Takımın başına geçen Şenol Güneş'e güvenini dile getiren Prekazi, "Onu tanıyorum, iyi işler yapacaktır. " dedi.

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12 Mart 2019 , Salı
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