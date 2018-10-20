Beşiktaştan Ozan Tufan için sürpriz teklif! Isla,Şener ve Dirar... - Galeri - Fotomaç
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Beşiktaş'tan Ozan Tufan için sürpriz teklif! Isla,Şener ve Dirar...
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında yaz transfer döneminde gerçekleşmeyen takasın detayları belli oldu.
20 Ekim 2018 Cumartesi, 09:43:41
Güncelleme: 10:05:31
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında yaz transfer döneminde gerçekleşmeyen takasın detayları belli oldu.
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Milliyet'in haberine göre siyah-beyazlı kulübün, Ozan Tufan ile üç sağ bek; Isla, Şener ve Dirar'dan birini istediği ortaya çıktı.
Beşiktaş ezeli rakibine bu iki ismin karşılığında ise Tolgay Arslan'ı önerdi.
Ancak bu teklifi sarı-lacivertli yönetim kabul etmedi.
Sonuçsuz kalan bu transfer operasyonunun ardından sezonun başlamasıyla beraber önce Ozan Tufan ardından da Dirar Fenerbahçe'de kadro dışı kaldı.