Beşiktaştan Ozan Tufan için sürpriz teklif! Isla,Şener ve Dirar... - Galeri - Fotomaç
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    20 Ekim 2018, Cumartesi
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    Beşiktaş'tan Ozan Tufan için sürpriz teklif! Isla,Şener ve Dirar...

    Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında yaz transfer döneminde gerçekleşmeyen takasın detayları belli oldu.
    20 Ekim 2018 Cumartesi, 09:43:41 Güncelleme: 10:05:31
    Beşiktaştan Ozan Tufan için sürpriz teklif! Isla,Şener ve Dirar...

    Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında yaz transfer döneminde gerçekleşmeyen takasın detayları belli oldu.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Beşiktaştan Ozan Tufan için sürpriz teklif! Isla,Şener ve Dirar...

    Milliyet'in haberine göre siyah-beyazlı kulübün, Ozan Tufan ile üç sağ bek; Isla, Şener ve Dirar'dan birini istediği ortaya çıktı.

    Beşiktaştan Ozan Tufan için sürpriz teklif! Isla,Şener ve Dirar...

    Beşiktaş ezeli rakibine bu iki ismin karşılığında ise Tolgay Arslan'ı önerdi.

    Beşiktaştan Ozan Tufan için sürpriz teklif! Isla,Şener ve Dirar...

    Ancak bu teklifi sarı-lacivertli yönetim kabul etmedi.

    Beşiktaştan Ozan Tufan için sürpriz teklif! Isla,Şener ve Dirar...

    Sonuçsuz kalan bu transfer operasyonunun ardından sezonun başlamasıyla beraber önce Ozan Tufan ardından da Dirar Fenerbahçe'de kadro dışı kaldı.

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