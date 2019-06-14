Süper Lig'de sezonun bitmesinin ardından transfer çalışmalarını titizlikle sürdüren Fenerbahçe ve Beşiktaş aynı oyuncu için karşı karşıya geldi. Avrupa basını, Beşiktaş'ın birkaç hafta önce temasa geçtiği yıldız futbolcu için Fenerbahçe'nin de devreye girdiğini yazdı.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)