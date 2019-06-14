Beşiktaş ve Fenerbahçe aynı oyuncu için yarışıyor!
Süper Lig'de sezonun bitmesinin ardından transfer çalışmalarını titizlikle sürdüren Fenerbahçe ve Beşiktaş aynı oyuncu için karşı karşıya geldi. Avrupa basını, Beşiktaş'ın birkaç hafta önce temasa geçtiği yıldız futbolcu için Fenerbahçe'nin de devreye girdiğini yazdı.
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
14 Haziran 2019 Cuma 13:03
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Spor Toto Süper Lig'de sezonun bitmesiyle takımlar yeni dönemin transfer çalışmalarına başladı.
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Bazı kulüpler, aynı oyuncu üzerinden rekabete girerken bunun son örneği Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında yaşandı.
Siyah-beyazlı kulübün daha önceden listesine aldığı ve girişimlerde bulunduğu oyuncu için Avrupa basınından Fenerbahçe'nin de devreye girdiği iddiası geldi.
Footmercato adlı sitede yer alan habere göre Paris Saint-Germain'in takımdan gönderilecekler listesine koyduğu Eric Maxim Choupo-Moting için Beşiktaş temasa geçmişti.
Haberde Kamerunlu futbolcuyla Fenerbahçe'nin de ilgilendiği ve devreye girdiği ifade edildi.