Beşiktaş Timothy Castagne için İtalyada - Galeri - Fotomaç
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Beşiktaş Timothy Castagne için İtalya'da
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın sağ bek pozisyonu için listede yer alan Castagne için Çizme'ye gideceği öğrenildi. Başkan burada Atalanta ile masaya oturacak.
6 Ocak 2019 Pazar, 10:05:39
Güncelleme: 10:06:56
Beşiktaş'ta sağ bek adayları arasında ilk sırada yer alan Timothy Castagne'yi Başkan Orman'ın bitireceği öğrenildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Serie A ekiplerinden Atalanta forması giyen 23 yaşındaki oyuncu için Beşiktaş dışında Lazio ve Celtic'in de sırada olduğu gelen bilgiler arasında.
Devre arasında Atalanta'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan genç sağ bek için kiralama formülü sunulacak.
Belçikalı futbolcu için şartların sonlanması bekleniyor
Castagne'nin transferinin olumsuz sonuçlanması durumunda Gençlerbirliği'nden Ahmet Oğuz yeniden gündeme gelecek.