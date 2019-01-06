Beşiktaş Timothy Castagne için İtalyada - Galeri - Fotomaç
06 Ocak 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ

Beşiktaş Timothy Castagne için İtalya'da

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın sağ bek pozisyonu için listede yer alan Castagne için Çizme'ye gideceği öğrenildi. Başkan burada Atalanta ile masaya oturacak.
6 Ocak 2019 Pazar, 10:05:39 Güncelleme: 10:06:56
Beşiktaş Timothy Castagne için İtalyada

Beşiktaş'ta sağ bek adayları arasında ilk sırada yer alan Timothy Castagne'yi Başkan Orman'ın bitireceği öğrenildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş Timothy Castagne için İtalyada

Serie A ekiplerinden Atalanta forması giyen 23 yaşındaki oyuncu için Beşiktaş dışında Lazio ve Celtic'in de sırada olduğu gelen bilgiler arasında.

Beşiktaş Timothy Castagne için İtalyada

Devre arasında Atalanta'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan genç sağ bek için kiralama formülü sunulacak.

Beşiktaş Timothy Castagne için İtalyada

Belçikalı futbolcu için şartların sonlanması bekleniyor

Beşiktaş Timothy Castagne için İtalyada

Castagne'nin transferinin olumsuz sonuçlanması durumunda Gençlerbirliği'nden Ahmet Oğuz yeniden gündeme gelecek.

Beşiktaş Timothy Castagne için İtalyada
DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN