Beşiktaş efsanesinden Fenerbahçe'ye transfer! Avantajı kaptı
Transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren ve kanatlara takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe'de İngiltere Championship ekibinde forma giyen 22 yaşındaki Nijeryalı yıldızın ismi gündeme gelmişti. İngiliz ekibinin sportif direktörlüğünü yapan Beşiktaş efsanesi Les Ferdinand'ın önerisiyle sarı-lacivertliler avantajı kaptı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri
6 Haziran 2020 Cumartesi 06:50
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Corona virüsü salgını nedeniyle Süper Lİg'e verilen arada çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Fenerbahçe'de transfer için yoğun mesai harcanıyor.
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Bu sezon Garry Rodrigues'in sakatlığında sıkça Tolga Ciğerci'ye şans tanıyan ve hücum yönünde eksik kalan sarı-lacivertlilerde kanat transferine kesin gözüyle bakılıyor.
Hücum yönünde daha alternatifli bir kadro kurmaya hazırlanan Fenerbahçe, Queens Park Rangers'dan 22 yaşındaki Nijeryalı Bright Osayi-Samuel için atağa geçmişti.
Takımından ayrılması kesinleşen Samuel için F.Bahçe'nin 2 önemli avantaja sahip olduğu ve transferin bitirilmesine yakın olduğu belirtildi.
FERDINAND FENER'İ ÖNERDİ
Takvim'in haberine göre; QPR'ın futbol direktörü olan ve kendisini Beşiktaş'tan da tanıdığımız Les Ferdinand, Samuel'e "Gelişimin için sana Türkiye'yi ve Fenerbahçe'yi tavsiye ederim" telkininde bulundu.