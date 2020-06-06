Beşiktaş efsanesinden Fenerbahçe'ye transfer! Avantajı kaptı

FERDINAND FENER'İ ÖNERDİ

Takvim'in haberine göre; QPR'ın futbol direktörü olan ve kendisini Beşiktaş'tan da tanıdığımız Les Ferdinand, Samuel'e "Gelişimin için sana Türkiye'yi ve Fenerbahçe'yi tavsiye ederim" telkininde bulundu.