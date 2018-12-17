Barış Alıcı için Galatasaray iddiası! - Galeri - Fotomaç
17 Aralık 2018, Pazartesi
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Barış Alıcı için Galatasaray iddiası!

Fenerbahçe'nin genç yıldızları Barış Alıcı ve Berke Özer'in menajeri Batur Altıparmak, birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu.
17 Aralık 2018 Pazartesi, 11:04:02 Güncelleme: 11:09:25
Barış Alıcı için Galatasaray iddiası!

Menajer Batur Altıparmak, katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu.

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Barış Alıcı için Galatasaray iddiası!

Haber Global'de yayınlanan Karşılaşma isimli programın konuğu olan Altıparmak, Fenerbahçe'nin Altınordu'dan transfer ettiği kaleci Berke Özer ile ilgili şunları söyledi;

Barış Alıcı için Galatasaray iddiası!

"Berke, gelecek yatırımı için doğru bir transfer.

Barış Alıcı için Galatasaray iddiası!

Fenerbahçe almasaydı, Manchester City alıyordu Berke'yi. Enes Ünal gibi yatırım yapacaklardı.

Barış Alıcı için Galatasaray iddiası!

Fenerbahçe bir adım önde davrandığı için bu transfer gerçekleşti."

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