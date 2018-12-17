Barış Alıcı için Galatasaray iddiası! - Galeri - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Barış Alıcı için Galatasaray iddiası!
Fenerbahçe'nin genç yıldızları Barış Alıcı ve Berke Özer'in menajeri Batur Altıparmak, birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu.
17 Aralık 2018 Pazartesi, 11:04:02
Güncelleme: 11:09:25
Menajer Batur Altıparmak, katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Haber Global'de yayınlanan Karşılaşma isimli programın konuğu olan Altıparmak, Fenerbahçe'nin Altınordu'dan transfer ettiği kaleci Berke Özer ile ilgili şunları söyledi;
"Berke, gelecek yatırımı için doğru bir transfer.
Fenerbahçe almasaydı, Manchester City alıyordu Berke'yi. Enes Ünal gibi yatırım yapacaklardı.
Fenerbahçe bir adım önde davrandığı için bu transfer gerçekleşti."