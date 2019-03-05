Aziz Yıldırım'dan flaş açıklama! 'TFF başkanlığına...' - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Haberler
Galeri
Aziz Yıldırım'dan flaş açıklama! "TFF başkanlığına..."
Aziz Yıldırım'dan flaş açıklama! "TFF başkanlığına..."
Yıldırım Demirören'in istifa etmesinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı olacağı iddia edilen Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'dan konuyla ilgili açıklama geldi.
5 Mart 2019 Salı 07:44
Güncelleme: 05.03.2019 08:08
2012 yılından bu yana Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olan Yıldırım Demirören'in istifası sonrası yeni başkanın kim olacağı merak konusu oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Demirören'in istifası sonrası yönetim kurulunun görevi sürdüreceği belirtildi.
Haziran 2019'daki TFF Genel Kurulu'na kadar başkanvekili Hüsnü Güreli, TFF Başkanlığı'na vekalet edecek.
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın Haziran ayında gerçekleştirilecek seçimlerde TFF başkanlığına aday olacağı öne sürüldü.