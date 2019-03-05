Aziz Yıldırım'dan flaş açıklama! 'TFF başkanlığına...' - Fotomaç
05 Haziran 2019, Çarşamba
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Aziz Yıldırım'dan flaş açıklama! "TFF başkanlığına..."

Yıldırım Demirören'in istifa etmesinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı olacağı iddia edilen Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'dan konuyla ilgili açıklama geldi.
5 Mart 2019 Salı 07:44 Güncelleme: 05.03.2019 08:08
Aziz Yıldırım'dan flaş açıklama! TFF başkanlığına...

2012 yılından bu yana Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olan Yıldırım Demirören'in istifası sonrası yeni başkanın kim olacağı merak konusu oldu.

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Aziz Yıldırım'dan flaş açıklama! TFF başkanlığına...

Demirören'in istifası sonrası yönetim kurulunun görevi sürdüreceği belirtildi.

Aziz Yıldırım'dan flaş açıklama! TFF başkanlığına...

Haziran 2019'daki TFF Genel Kurulu'na kadar başkanvekili Hüsnü Güreli, TFF Başkanlığı'na vekalet edecek.

Aziz Yıldırım'dan flaş açıklama! TFF başkanlığına...

Yıldırım Demirören'in istifasının ardından ise gündeme bomba gibi bir iddia düştü.

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Aziz Yıldırım'dan flaş açıklama! TFF başkanlığına...

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın Haziran ayında gerçekleştirilecek seçimlerde TFF başkanlığına aday olacağı öne sürüldü.

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