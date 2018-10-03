Aziz Yıldırım için şok karar!
SBK Holding'e verilen çekin karşılıksız çıkması üzerine Aziz Yıldırım ile 2'si Yıldırım'a ait 3 şirkete yönelik haciz kararı alındı. 500 bin dolar alacağını bugünkü kur üzerinden 3 milyon 5 bin TL olarak isteyen SBK Holding'in başlattığı icra takibi sonunda verilen haciz kararında kapalı kapıların çilingirle açılması istendi.
DOLAR ALACAĞINI TL OLARAK İSTEDİ
SBK Holding'in Maktaş Makine Elektrik Ticaret A.Ş.'den aldığı 31 Ağustos 2018 tarihli 500 bin dolarlık çek karşılıksız çıktı. Bunun üzerine çekte imzası bulunan Aziz Yıldırım ile Yıldırım'a ait Maktaş Makine Elektrik Ticaret A.Ş. ve Gülhan Denizcilik ve Ticaret Limited Şirketi ile Boğaziçi Cam Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında icra takibi başlattı.
İHTİYATİ HACİZ KARARI VERİLDİ
İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi de ihtiyati haciz kararı verdi. Mahkeme kararında, "Alacaklının borçlulardan alacağı olan 3 milyon 5 bin TL alınmasının temini bakımından vaki isteği İcra İflas Kanunun 257. Maddesi'nin 1. Fıkrası'na uygun bulunmuş, alacak rehine temin edilememiş ve diğer taraflarla üçüncü şahısların muhtemel zarar ve ziyanlarına karşı kafi teminat da alınmış bulunduğundan borçluların malları ile 3. şahıslardaki hak ve alacaklarının; İcra ve İflas Kanununda muayyen tahditler dairesinde ihtiyaten haczine" dedi. İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi kararın bir örneğini Aziz Yıldırım'ın ikamet adresi ile söz konusu şirketlerin merkez adreslerini dikkate alarak İstanbul İcra Müdürlüğü'ne gönderdi.