Aziz Yıldırım için şok karar! - Galeri - Fotomaç
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    03 Ekim 2018, Çarşamba
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    Aziz Yıldırım için şok karar!

    Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, şok bir olayla gündeme geldi
    3 Ekim 2018 Çarşamba, 19:19:44
    Aziz Yıldırım için şok karar!
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    Aziz Yıldırım için şok karar!

    SBK Holding'e verilen çekin karşılıksız çıkması üzerine Aziz Yıldırım ile 2'si Yıldırım'a ait 3 şirkete yönelik haciz kararı alındı. 500 bin dolar alacağını bugünkü kur üzerinden 3 milyon 5 bin TL olarak isteyen SBK Holding'in başlattığı icra takibi sonunda verilen haciz kararında kapalı kapıların çilingirle açılması istendi.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Aziz Yıldırım için şok karar!
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    Aziz Yıldırım için şok karar!

    DOLAR ALACAĞINI TL OLARAK İSTEDİ

    SBK Holding'in Maktaş Makine Elektrik Ticaret A.Ş.'den aldığı 31 Ağustos 2018 tarihli 500 bin dolarlık çek karşılıksız çıktı. Bunun üzerine çekte imzası bulunan Aziz Yıldırım ile Yıldırım'a ait Maktaş Makine Elektrik Ticaret A.Ş. ve Gülhan Denizcilik ve Ticaret Limited Şirketi ile Boğaziçi Cam Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında icra takibi başlattı.

    Aziz Yıldırım için şok karar!
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    Aziz Yıldırım için şok karar!

    Alacağını tahsil etmek için İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvuran SBK Holding, Aziz Yıldırım ile söz konusu 3 şirket hakkında 'ihtiyati haciz' talep etti. Holding, ihtiyati haciz talebine karşılık olarak da 450 bin TL teminat yatırdı.

    Aziz Yıldırım için şok karar!
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    Aziz Yıldırım için şok karar!

    İHTİYATİ HACİZ KARARI VERİLDİ

    İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi de ihtiyati haciz kararı verdi. Mahkeme kararında, "Alacaklının borçlulardan alacağı olan 3 milyon 5 bin TL alınmasının temini bakımından vaki isteği İcra İflas Kanunun 257. Maddesi'nin 1. Fıkrası'na uygun bulunmuş, alacak rehine temin edilememiş ve diğer taraflarla üçüncü şahısların muhtemel zarar ve ziyanlarına karşı kafi teminat da alınmış bulunduğundan borçluların malları ile 3. şahıslardaki hak ve alacaklarının; İcra ve İflas Kanununda muayyen tahditler dairesinde ihtiyaten haczine" dedi. İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi kararın bir örneğini Aziz Yıldırım'ın ikamet adresi ile söz konusu şirketlerin merkez adreslerini dikkate alarak İstanbul İcra Müdürlüğü'ne gönderdi.

    Aziz Yıldırım için şok karar!
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    Aziz Yıldırım için şok karar!

    İCRA DAİRESİ, KAPALI YERLERİN ÇİLİNGİRLE AÇILMASINI İSTEDİ

    SBK Holding, ihtiyati haciz kararının ardından Aziz Yıldırım, Gülhan Denizcilik ve Ticaret Limited Şirketi ve Maktaş Makine Elektrik Ticaret A.Ş. ile Boğaziçi Cam Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında icra takibi başlattı.

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