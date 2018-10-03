Aziz Yıldırım için şok karar!

İHTİYATİ HACİZ KARARI VERİLDİ



İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi de ihtiyati haciz kararı verdi. Mahkeme kararında, "Alacaklının borçlulardan alacağı olan 3 milyon 5 bin TL alınmasının temini bakımından vaki isteği İcra İflas Kanunun 257. Maddesi'nin 1. Fıkrası'na uygun bulunmuş, alacak rehine temin edilememiş ve diğer taraflarla üçüncü şahısların muhtemel zarar ve ziyanlarına karşı kafi teminat da alınmış bulunduğundan borçluların malları ile 3. şahıslardaki hak ve alacaklarının; İcra ve İflas Kanununda muayyen tahditler dairesinde ihtiyaten haczine" dedi. İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi kararın bir örneğini Aziz Yıldırım'ın ikamet adresi ile söz konusu şirketlerin merkez adreslerini dikkate alarak İstanbul İcra Müdürlüğü'ne gönderdi.



