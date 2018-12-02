Aziz Behich'ten Fenerbahçe'ye mesaj!

Hollanda ekibinde kulübeden kurtulamayan Avustralyalı sol bekin, Fenerbahçe'ye gelmek istediğini iletip "Beni isterseniz seve seve gelirim. Bonservis konusunda her türlü kolaylık için PSV yönetimiyle konuşmaya hazırım" mesajı gönderdiği öğrenildi.