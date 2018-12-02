Aziz Behich'ten Fenerbahçe'ye mesaj! - Fotomaç
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Aziz Behich'ten Fenerbahçe'ye mesaj!

Avustralyalı sol bek, sezon başında gittiği PSV'de kulübeden kurtulamayınca Türkiye'ye dönüş sinyali verdi. Menajeri aracığıyla haber yolladı: "Beni isterseniz her türlü kolaylığı sağlarım."
2 Aralık 2018 Pazar 23:11 Güncelleme: 03.12.2018 10:52
Aziz Behich'ten Fenerbahçe'ye mesaj!

Tranferde önceliği orta saha ve forvet takviyesine veren Fenerbahçe'ye sürpriz bir teklif geldiği iddia edildi.

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Aziz Behich'ten Fenerbahçe'ye mesaj!

Sezon başında 1.5 milyon euro'ya Bursaspor'dan PSV Eindhoven'a transfer olan 28 yaşındaki Aziz Behich'in menajeri aracılığıyla sarı-lacivertli kulübe haber yolladığı bildirildi.

Aziz Behich'ten Fenerbahçe'ye mesaj!

Hollanda ekibinde kulübeden kurtulamayan Avustralyalı sol bekin, Fenerbahçe'ye gelmek istediğini iletip "Beni isterseniz seve seve gelirim. Bonservis konusunda her türlü kolaylık için PSV yönetimiyle konuşmaya hazırım" mesajı gönderdiği öğrenildi.

Aziz Behich'ten Fenerbahçe'ye mesaj!

Aziz'in ismi sezon başında Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti.

Aziz Behich'ten Fenerbahçe'ye mesaj!

70 DAKİKA OYNADI

Hollanda ligi Eredivisie'de bu sezon 4 maçta sahaya çıkıp sadece 70 dakika şans bulabilen 1.70 boyundaki futbolcu, söz konusu maçlarda oyuna sonradan dahil oldu.

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