HaberlerGaleriAzerbaycan'ın hedefi Ersun Yanal! | Son dakika Fenerbahçe haberleri
Azerbaycan'ın hedefi Ersun Yanal! | Son dakika Fenerbahçe haberleri
Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki son şampiyonluğuna imza atan teknik direktör Ersun Yanal, 6 yıllık şampiyonluk hasretini bitirmek için bu sezon yeniden kolları sıvarken, deneyimli teknik adam hakkında sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...
30 Ocak 2020 Perşembe 13:07
Güncelleme: 30.01.2020 13:07
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Fenerbahçe'yi 2013-2014 sezonunda zirveye taşıyan Ersun Yanal, geçen sezon geri döndüğü sarı-lacivertli kulüpte sıkıntılı bir sezon geçirmişti. Ancak son haftalarda çıkışa geçen Yanal'ın Fenerbahçesi sezonu 6'ncı sırada tamamlamayı başarmıştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bu sezona ise yeni transferlerle birlikte harika bir başlangıç yapan ve oynadığı futbolla taraftarının beğenisini kazanan Fenerbahçe, Süper Lig'de ilk yarıyı 4. sırada kapatırken, ikinci devreye de müthiş girdi.
18. haftada Gaziantep FK, 19 .haftada ise Başakşehir'i deviren Kanarya, maç fazlasıyla 2'nci sıraya kadar tırmanmayı başardı.
Yakalanan bu başarıda büyük pay sahibi olan teknik direktör Ersun Yanal'la ilgili ise sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
Milliyet'in haberine göre, Azerbaycan Milli Takımı'nın teknik direktör adayları arasında Ersun Yanal'ın da bulunduğu ifade edildi. Hırvat teknik adam Nikola Jurcevic'in ayrılmasının ardından boşta olan koltuk için hazırlanan aday listesinde sarı-lacivertli ekibin hocasına da yer verildi.