Aykut Kocaman'dan Ali Koç'a flaş talep!

Ya Buvac ya Ramos

Yeni yönetimin Aykut Kocaman ile devam edilmeye karar verirse yerine düşünülen en güçlü adaylar Zeljko Buvac ve Juande Ramos durumunda. Ali Koç'un, Kocaman için kesin ayrılık kararı vermesi halinde bu iki isimden biriyle anlaşacağı dile getirildi. Ramos şu an boşta, Buvac'ın ise Jurgen Klopp'la arası kötü.