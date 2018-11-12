Aykut Kocaman ile anlaşma tamam! - Galeri - Fotomaç
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Aykut Kocaman ile anlaşma tamam!
Deneyimli teknik adam Aykut Kocaman ile büyük ölçüde anlaşma sağlandı!
12 Kasım 2018 Pazartesi, 18:53:37
Güncelleme: 18:57:55
Süper Lig ekibi, Aykut Kocaman ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Ankaragücü'nü 2-0 mağlup eden Atiker Konyaspor'da sürpriz bir kararla teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollar ayrıldı.
Yeşil beyazlı kulüpte teknik direktör konusundaki ilk hedef ise Aykut Kocaman.
Atiker Konyaspor'da Teknik Direktör Aykut Kocaman ile yapılan görüşmede büyük oranda anlaşma sağlandı.
Tecrübeli hocanın çarşamba günü Konya'da olması bekleniyor.