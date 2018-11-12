Aykut Kocaman ile anlaşma tamam! - Galeri - Fotomaç
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    12 Kasım 2018, Pazartesi
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    Aykut Kocaman ile anlaşma tamam!

    Deneyimli teknik adam Aykut Kocaman ile büyük ölçüde anlaşma sağlandı!
    12 Kasım 2018 Pazartesi, 18:53:37 Güncelleme: 18:57:55
    Aykut Kocaman ile anlaşma tamam!

    Süper Lig ekibi, Aykut Kocaman ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

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    Aykut Kocaman ile anlaşma tamam!

    Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Ankaragücü'nü 2-0 mağlup eden Atiker Konyaspor'da sürpriz bir kararla teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollar ayrıldı.

    Aykut Kocaman ile anlaşma tamam!

    Yeşil beyazlı kulüpte teknik direktör konusundaki ilk hedef ise Aykut Kocaman.

    Aykut Kocaman ile anlaşma tamam!

    Atiker Konyaspor'da Teknik Direktör Aykut Kocaman ile yapılan görüşmede büyük oranda anlaşma sağlandı.

    Aykut Kocaman ile anlaşma tamam!

    Tecrübeli hocanın çarşamba günü Konya'da olması bekleniyor.

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