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Atletico Madrid'li isim transfer tarihini verdi: 7 Temmuz
Yeni sezona yepyeni bir kadro kurmayı planlayan Fenerbahçe transferde hareketli günler yaşıyor. West Ham United'ın Hasan Ali Kaldırım'a olan ilgisinin ardından takımdan ayrılacağı yönünde çıkan haberler üzerine sol bek arayışlarını hızlandıran sarı-lacivertli ekipte yeni bir isim gündemde.
8 Haziran 2019 Cumartesi 19:27
Güncelleme: 08.06.2019 19:27
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Fenerbahçe'de transfer hareketliliği devam ediyor.
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Yeni sezon için sil baştan kadro oluşturacak Fenerbahçe'de birçok isimle yollar ayrıldı.
Sportif direktör Damien Comolli'nin liderliğinde transfer çalışmalarını hız veren sarı-lacivertlilerde La Liga'dan bir isim gündeme bomba gibi düştü.
Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım'ın West Ham United'a transfer olma ihtimali karşısında gündeme alınan Filipe Luis geleceği ile ilgili konuşurken, Brezilyalı oyuncu için menajeriyle temasa geçen birçok takım olduğu ortaya çıktı.
Bir karar vermediğini söyleyen Filipe, "Milli Takım'a büyük saygım olduğundan dolayı geleceğime Copa America sonrasında karar vereceğim.