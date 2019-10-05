Antalyaspor'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe sahasında geçtiğimiz hafta BTC Yeni Malatyaspor'u 3-0'la geçen Antalyaspor'u konuk etti. Zorlu mücadele Ufuk Akyol'un 6. dakikada attığı golle 1-0 sona erdi. Karşılaşma sonrasında ise Antalyaspor resmi Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Sarı-lacivertli kulübe gönderme yapan Akdeniz ekibi, Fenerbahçe taraftarından yoğun tepki aldı. İşte o paylaşım...

5 Ekim 2019 Cumartesi 08:12 Güncelleme: 05.10.2019 08:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





