Ali Koçtan Damien Comolliye büyük sitem! - Galeri - Fotomaç
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    21 Ekim 2018, Pazar
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    Ali Koç'tan Damien Comolli'ye büyük sitem!

    Sivasspor deplasmanından da galibiyet çıkaramayan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, oynanan etkisiz futbolun ardından soluğu Sportif Direktör Damien Comolli'nin yanında aldı.
    21 Ekim 2018 Pazar, 12:49:04 Güncelleme: 12:49:14
    Ali Koçtan Damien Comolliye büyük sitem!

    Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Sivasspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak kötü gidişatını sürdüren Fenerbahçe'de moraller bozuk...

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Ali Koçtan Damien Comolliye büyük sitem!

    Ligde topladığı 9 puanla, 15. sırada yer alan sarı-lacivertli takımda Başkan Ali Koç, takımın Sivas maçının ilk yarısında ortaya koyduğu etkisiz oyun sonrası öfkelendi.

    Ali Koçtan Damien Comolliye büyük sitem!

    4 Eylül Stadı'ndaki maçı oğlu Kerim Rahmi Koç'la birlikte tribünde izleyen F.Bahçe Başkanı Ali Koç, özellikle ilk yarıdaki etkisiz futbola kayıtsız kalamadı.

    Ali Koçtan Damien Comolliye büyük sitem!

    İlk devrenin duraklama dakikalarında soluğu Mehmet Topal'la birlikte oturan Damien Comolli'nin yanında alan Koç, sinirli bir şekilde eliyle sahayı gösterdikten sonra Fransız sportif direktörün yanından ayrıldı.

    (Takvim)

    Ali Koçtan Damien Comolliye büyük sitem!
    Ali Koçtan Damien Comolliye büyük sitem!
    Ali Koçtan Damien Comolliye büyük sitem!
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