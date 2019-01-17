Ali Koç transfer için rakam verdi: "En az..."

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, FB TV'de katıldığı "Camiaya Sesleniş" programında transfer konusunda merak edilen soruları yanıtladı, devre arası transfer çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdi.
17 Ocak 2019 Perşembe, 01:52:51
Güncelleme: 02:05:54
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FB TV'de sarı lacivertli kulübün transfer gündemine dair değerlendirmelerde bulunan Ali Koç, takımdan ayrılacağı iddia edilen isimlerden takviye yapılacak mevkilere kadar pek çok konuda açıklamalarda bulundu.
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İlk olarak, ismi son zamanlarda Beşiktaş'la anılan Fenerbahçeli futbolcu Şener Özbayraklı'yla ilgili konuşan Koç "Sözleşmesi sezon sonu bitecek bütün oyuncularla konuşacağız. Şener Özbayraklı'yı Beşiktaş'a teklif ettiğimiz haberleri dolaşıyor. Şener Özbayraklı'yı Beşiktaş'a veya kimseye vermeyeceğiz. Onun da sözleşmesini uzatacağız" dedi.
Skrtel'in durumu konusunda da açıklamalarda bulunan Koç "Aynı şekilde Skrtel'in de. Hocamız kiralık oyuncularımızdan Ayew'in mutlaka kalmasını istiyor. Opsiyonunu ödeyip bonservisini almamız söz konusu değil. Takımının Premier Lig'e çıkıp çıkmama durumu da durumunu belirleyecek" ifadelerini kullandı.
Takımdan ayrılan ve gitmesi muhtemel futbolculara da değinen Koç, Ozan Tufan, Barış Alıcı, Aatif Chahechouhe, Yiğithan Güvenli hakkında konuştu ve şu ifadeleri kullandı:
"Barış Alıcı, Fenerbahçe'ye yıllarca hizmet edecek. Barış'ın doğru kıvama gelebilmesi için oynayacağı bir yere gitmesi gerekiyordu."