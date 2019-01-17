Ali Koç transfer için rakam verdi: "En az..."

İlk olarak, ismi son zamanlarda Beşiktaş'la anılan Fenerbahçeli futbolcu Şener Özbayraklı'yla ilgili konuşan Koç "Sözleşmesi sezon sonu bitecek bütün oyuncularla konuşacağız. Şener Özbayraklı'yı Beşiktaş'a teklif ettiğimiz haberleri dolaşıyor. Şener Özbayraklı'yı Beşiktaş'a veya kimseye vermeyeceğiz. Onun da sözleşmesini uzatacağız" dedi.