Ali Koç sistemi değiştirdi! - Galeri - Fotomaç
28 Aralık 2018, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ

Ali Koç sistemi değiştirdi!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ligin ilk devresinde yaşanan facianın ikinci yarıda yaşanmaması için kolları sıvadı.
27 Aralık 2018 Perşembe, 22:41:33 Güncelleme: 07:59:21
Ali Koç sistemi değiştirdi!

Fenerbahçe'de ikinci yarıda bir dizi yenilikler olacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ali Koç sistemi değiştirdi!

Teknik direktörlüğe Ersun Yanal'ın gelmesinin ardından sarı-lacivertli takımda ligin ikinci yarısında yeniden prim sistemi devreye girecek.

Ali Koç sistemi değiştirdi!

Başkan Ali Koç'un "Gözümüzü karartıp şampiyon olacak kadro kuracağız" sözleri sonrası transferde yıldız isimlere yönelecek olan Fenerbahçe, takım içinde de 'ateşleme' yapacak.

Ali Koç sistemi değiştirdi!

Gelen haberlere göre yönetimin, sezon başında futbolculara ödenen maaşlar dışında uygulamadan kaldırdığı prim sistemini yeniden yürürlüğe koyacağı kaydedildi.

Ali Koç sistemi değiştirdi!

Sarı-lacivertli idarecilerin bu sayede futbolcuların motivasyonunu yükseltmek istediği öğrenildi.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN