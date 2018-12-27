Ali Koç sistemi değiştirdi! - Galeri - Fotomaç
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Ali Koç sistemi değiştirdi!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ligin ilk devresinde yaşanan facianın ikinci yarıda yaşanmaması için kolları sıvadı.
27 Aralık 2018 Perşembe, 22:41:33
Güncelleme: 07:59:21
Fenerbahçe'de ikinci yarıda bir dizi yenilikler olacak.
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Teknik direktörlüğe Ersun Yanal'ın gelmesinin ardından sarı-lacivertli takımda ligin ikinci yarısında yeniden prim sistemi devreye girecek.
Başkan Ali Koç'un "Gözümüzü karartıp şampiyon olacak kadro kuracağız" sözleri sonrası transferde yıldız isimlere yönelecek olan Fenerbahçe, takım içinde de 'ateşleme' yapacak.
Gelen haberlere göre yönetimin, sezon başında futbolculara ödenen maaşlar dışında uygulamadan kaldırdığı prim sistemini yeniden yürürlüğe koyacağı kaydedildi.
Sarı-lacivertli idarecilerin bu sayede futbolcuların motivasyonunu yükseltmek istediği öğrenildi.