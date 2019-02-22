Ali Koç Rusya'ya neden gitmedi? - Fotomaç
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Ali Koç Rusya'ya neden gitmedi?
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Zenit deplasmanında tribündeki yerini almadı. İşte Koç'un Rusya'ya gitmeme sebebi.
22 Şubat 2019 Cuma 00:05
Güncelleme: 22.02.2019 00:05
Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu rövanş maçında Zenit'e 2-1 mağlup oldu.
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Sarı-Lacivertliler bu sonuçla Avrupa'ya veda etti.
Dev maçta gözler başkan Ali Koç'u aradı.
Ancak Koç, Rusya'ya gitmedi.
İşte Ali Koç'un Rusya'ya gitmeme nedeni..
İlk kez bir Avrupa deplasmanında takımını yalnız bırakan Ali Koç, özel işleri sebebiyle İstanbul'da kaldı.