Ali Koç Rusya'ya neden gitmedi? - Fotomaç
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Ali Koç Rusya'ya neden gitmedi?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Zenit deplasmanında tribündeki yerini almadı. İşte Koç'un Rusya'ya gitmeme sebebi.
22 Şubat 2019 Cuma 00:05 Güncelleme: 22.02.2019 00:05
Ali Koç Rusya'ya neden gitmedi?

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu rövanş maçında Zenit'e 2-1 mağlup oldu.

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Ali Koç Rusya'ya neden gitmedi?

Sarı-Lacivertliler bu sonuçla Avrupa'ya veda etti.

Ali Koç Rusya'ya neden gitmedi?

Dev maçta gözler başkan Ali Koç'u aradı.

Ali Koç Rusya'ya neden gitmedi?

Ancak Koç, Rusya'ya gitmedi.

Ali Koç Rusya'ya neden gitmedi?

İşte Ali Koç'un Rusya'ya gitmeme nedeni..

Ali Koç Rusya'ya neden gitmedi?

İlk kez bir Avrupa deplasmanında takımını yalnız bırakan Ali Koç, özel işleri sebebiyle İstanbul'da kaldı.

Ali Koç Rusya'ya neden gitmedi?
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