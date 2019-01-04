Ali Koç Fatih Terimi solladı! - Galeri - Fotomaç
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Ali Koç Fatih Terim'i solladı!
Fenerbahçe'nin rekor katılımla gerçekleşen seçiminde Aziz Yıldırım'ın 20 yıllık başkanlığına son veren Ali Koç, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i solladı.
4 Ocak 2019 Cuma, 19:08:47
Güncelleme: 19:25:44
Türk sporu 2018 yılını hayli hareketli geçirdi. Bunun yanında birçok tarihi başarıya da imza atıldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Medya Takip Merkezi'nin yaptığı araştırmaya göre, medyada son bir yılda gündemde yer alan haber başlıkları ise şöyle sıralandı:
İşte 2018 yılında Türk sporunda yaşananlar;
Fenerbahçe Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda Ali Koç başkanlığa seçildi.
Galatasaray Kulübünün 101. olağan genel kurulunda Mustafa Cengiz, yeniden başkanlığa seçildi.