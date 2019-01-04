Ali Koç Fatih Terimi solladı! - Galeri - Fotomaç
04 Ocak 2019, Cuma
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Ali Koç Fatih Terim'i solladı!

Fenerbahçe'nin rekor katılımla gerçekleşen seçiminde Aziz Yıldırım'ın 20 yıllık başkanlığına son veren Ali Koç, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i solladı.
4 Ocak 2019 Cuma, 19:08:47 Güncelleme: 19:25:44
Ali Koç Fatih Terimi solladı!

Türk sporu 2018 yılını hayli hareketli geçirdi. Bunun yanında birçok tarihi başarıya da imza atıldı.

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Ali Koç Fatih Terimi solladı!

Medya Takip Merkezi'nin yaptığı araştırmaya göre, medyada son bir yılda gündemde yer alan haber başlıkları ise şöyle sıralandı:

Ali Koç Fatih Terimi solladı!

İşte 2018 yılında Türk sporunda yaşananlar;


Ali Koç Fatih Terimi solladı!

Fenerbahçe Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda Ali Koç başkanlığa seçildi.

Ali Koç Fatih Terimi solladı!

Galatasaray Kulübünün 101. olağan genel kurulunda Mustafa Cengiz, yeniden başkanlığa seçildi.

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