Ali Koç-Aykut Kocaman görüşmesinin detayları ortaya çıktı

ALINACAK HER KARAR KABULÜMDÜR

Takımı, neler yapılması gerektiğini, transferde nerelere ihtiyaç var onları söyledik. Çok pozitif bir konuşma oldu. Ali bey de gayet pozitifti. Ben artık haber bekliyorum. Ya 'Gel devam et' diyecekler ya da teşekkür edecekler. Her iki durum da benim kabulümdür. Sonuçta yeni seçilmiş bir yönetim var. Kiminle isterlerse onunla çalışmak hakları. Ali bey zaten kulübü çok iyi biliyor, her şeye çok hakim."