Ali Koç-Aykut Kocaman görüşmesinin detayları ortaya çıktı
ALINACAK HER KARAR KABULÜMDÜR
Takımı, neler yapılması gerektiğini, transferde nerelere ihtiyaç var onları söyledik. Çok pozitif bir konuşma oldu. Ali bey de gayet pozitifti. Ben artık haber bekliyorum. Ya 'Gel devam et' diyecekler ya da teşekkür edecekler. Her iki durum da benim kabulümdür. Sonuçta yeni seçilmiş bir yönetim var. Kiminle isterlerse onunla çalışmak hakları. Ali bey zaten kulübü çok iyi biliyor, her şeye çok hakim."
Kocaman, "Kendisi tesisleri görmek istediğini belirtmiş. Geldi, arkadaşlarımızla birlikte Samandıra'yı gezdirdik. Gördüklerinden oldukça etkilendi. Bu kadarını beklemediğini söyledi. Tesislerin, idmanlarda kullandığımız aletlerin ve sistemlerin Avrupa standartlarının bile üzerinde olduğunu vurguladı" ifadelerini kullandı.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.