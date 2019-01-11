Alexten Comolliye flaş öneri!

Alexten o isme onay geldi! - Galeri - Fotomaç
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Alex'ten o isme onay geldi!
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, sportif direktör Damien Comolli'ye Alex de Souza'dan flaş bir öneri geldi.
11 Ocak 2019 Cuma, 10:49:51
Güncelleme: 11:28:16
Alex'ten Comolli'ye flaş öneri!
Sezonun ilk yarısını 17. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor.
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Alex'ten Comolli'ye flaş öneri!
Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda, orta saha ve kanat transferleri için düğmeye basıldı.
Alex'ten Comolli'ye flaş öneri!
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Damien Comolli'ye, Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza'dan flaş bir öneri geldi.
Alex'ten Comolli'ye flaş öneri!
Alternatif birçok ismin üzerinde duran Fenerbahçe'de dün önemli ve bir o kadar de heyecan verici bir gelişme yaşandı.
Alex'ten Comolli'ye flaş öneri!
Fenerbahçe yönetiminin, 'geleceğin yıldızı' olarak gösterilen Brezilyalı 18'lik genç için kulübünden görüşme izni aldığı bildirildi.