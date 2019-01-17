Alberth Elis: Ben hazırım, bekliyorum - Galeri - Fotomaç
17 Ocak 2019, Perşembe
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Alberth Elis: "Ben hazırım, bekliyorum"

Fenerbahçe'nin listesindeki Alberth Elis'ten çok net mesajlar var: "Bekleme halindeyim, hazırım. Avrupa'ya kim gitmek istemez ki!"
17 Ocak 2019 Perşembe, 02:23:09 Güncelleme: 07:55:29
Alberth Elis: Ben hazırım, bekliyorum

Geçtiğimiz günlerde ABD'de verdiği röportajda F.Bahçe'den teklif aldığını açıklamayan Alberth Elis, yine önemli sözler sarfetti.

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Alberth Elis: Ben hazırım, bekliyorum

ESPN'e konuşan 22 yaşındaki kanat oyuncu, "Şu anda Houston'dayım ve takımla birlikte çalışıyorum. Eğer yeni bir gelişme olursa bunu birkaç gün içinde öğreneceksiniz. Bekleme halindeyim ve hazırım" dedi.

Alberth Elis: Ben hazırım, bekliyorum

'HER ŞEY OLABİLİR'

Houston forması giyen Honduraslı, "Kalmam gerekiyorsa kalırım, gitmem gerekiyorsa değerlendiririm. Profesyonel davranmak zorundayım.

Alberth Elis: Ben hazırım, bekliyorum

Avrupa'dan iyi bir teklif geliyorsa kim gitmek istemez ki! Kulüpler görüşmelerini sürdürüyor. Menajerim süreci yürütüyor ve ben bekliyorum. Son güne kadar her şey olabilir" ifadelerini kullandı.

Alberth Elis: Ben hazırım, bekliyorum

10 NUMARA İDDİA

Öte yandan, transfer çalışmalarını tam gaz sürdüren Fenerbahçe için Romanya'dan da flaş bir iddia ortaya atıldı. Craiova forması giyen Mitrita için F.Bahçe ile Torino'nun yarışa girdiği ileri sürüldü.

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