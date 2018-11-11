Alanyasporlu futbolculardan Koray Şener jesti - Galeri - Fotomaç
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    11 Kasım 2018, Pazar
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    Alanyasporlu futbolculardan Koray Şener jesti

    Alanyasporlu futbolcular, geçtiğimiz hafta oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi hayatını kaybeden Fenerbahçeli taraftar Koray Şener'in koltuğuna çiçek bıraktı.
    11 Kasım 2018 Pazar, 18:41:08
    Alanyasporlu futbolculardan Koray Şener jesti

    Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe ile Alanyaspor karşı karşıya geliyor.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Alanyasporlu futbolculardan Koray Şener jesti

    Alanyasporlu futbolcular, geçtiğimiz hafta oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi hayatını kaybeden Koray Şener'in koltuğuna çıçek bıraktı.

    Alanyasporlu futbolculardan Koray Şener jesti

    İşte mücadeleden kareler...

    Alanyasporlu futbolculardan Koray Şener jesti
    Alanyasporlu futbolculardan Koray Şener jesti
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