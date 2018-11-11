Alanyasporlu futbolculardan Koray Şener jesti - Galeri - Fotomaç
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Alanyasporlu futbolculardan Koray Şener jesti
Alanyasporlu futbolcular, geçtiğimiz hafta oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi hayatını kaybeden Fenerbahçeli taraftar Koray Şener'in koltuğuna çiçek bıraktı.
11 Kasım 2018 Pazar, 18:41:08
Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe ile Alanyaspor karşı karşıya geliyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Alanyasporlu futbolcular, geçtiğimiz hafta oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi hayatını kaybeden Koray Şener'in koltuğuna çıçek bıraktı.
İşte mücadeleden kareler...